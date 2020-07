Uma das grandes polêmicas da temporada 2020 da Fórmula 1, o Sistema de Direção de Eixo Duplo (DAS) da Mercedes, já está proibido pela FIA para o próximo ano após a discussão levantada sobre o dispositivo. Mas isso não vai impedir a equipe de tentar aprender e desenvolver ao máximo a novidade neste ano.

O dispositivo chamou a atenção quando foi apresentado pela primeira vez durante a pré-temporada em fevereiro. O sistema permite que os pilotos ajustem o ângulo das rodas dianteiras de dentro do cockpit, através de um movimento no volante similar ao manche de um avião.

O Sistema foi protestado pela Red Bull no GP da Áustria, com a equipe alegando que ele representa uma quebra do regulamento técnico, mas a FIA determinou que ele cumpre os regulamentos desse ano.

Mas essa não é a situação para 2021, já que uma mudança de regulamento aprovada proibiu o sistema, visando impedir que as rivais desenvolvessem seus próprios sistemas, aumentando os gastos com desenvolvimento em um momento de cortes.

Mas a Mercedes não planeja parar de entender mais sobre sua inovação apesar da proibição, e pretente continuar o processo de desenvolvimento o máximo possível, até que não seja mais permitido seu uso no carro.

"Acho que, para nós, ainda é um sistema muito novo", disse o diretor técnico da equipe James Allison ao Motorsport.com. "Como, onde e quando podemos tirar o melhor proveito deles, continua sendo uma busca para nós".

"A maneira como nós desenvolvemos ainda está aberta durante a temporada. Então não é um livro fechado, e esperamos tirar o máximo possível, se pudermos aprender rapidamente nas próximas etapas".

A dupla da Mercedes tem usado o dispositivo para ajudar no aquecimento de pneus antes das volta de classificação e nas relargadas. Até aqui, a equipe alemã dominou o campeonato, fazendo três poles e três vitórias, não sendo incomodada por nenhum rival.

A equipe visa uma sétima dobradinha consecutiva nos Mundiais de Construtores e de Pilotos, buscando aumentar ainda mais seu recorde, iniciado em 2014.

