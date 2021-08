A batalha pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton nem precisa de uma introdução: os dois pilotos lutam um contra o outro até o limite desde a primeira deste ano no Bahrain. O clímax dessa batalha foi alcançado em Silverstone, onde Hamilton bateu em Verstappen, que foi para fora da pista na primeira volta do GP da Inglaterra.

Uma corrida depois - na Hungria - o holandês foi jogado para fora da pista novamente, desta vez por uma freada mal calculada de Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Hamilton.

As colisões na pista levaram a troca de farpas entre a direção da Mercedes e da Red Bull. As férias de verão deveriam ter esfriado um pouco as coisas, mas Damon Hill não está convencido de que isso realmente aconteceu, disse o inglês para o Podcast F1 Nation. Questionado sobre a primeira volta da corrida de Spa-Francorchamps e um possível novo confronto entre os dois pilotos, o campeão mundial de 1996 afirmou: “É uma pista rápida, assim como Silverstone. Já mostraram que não tem medo de lutar uns contra os outros em alta velocidade, mas Spa traz um perigo completamente diferente."

Hill tem alguns conselhos sinceros para o diretor de corrida da FIA, Michael Masi:

“Se eu fosse Masi, diria no briefing dos pilotos do fim de semana: 'Pessoal, respeitem este local. É uma das pistas mais rápidas em que rodamos.' Não queremos outro incidente terrível como o que tivemos aqui há não muito tempo na Fórmula 2", disse Hill, referindo-se ao acidente fatal de Anthoine Hubert em 2019, na Eau Rouge.

A previsão do tempo para domingo mostra nuvens e chuva fraca, o que é um fator complicador adicional, disse Hill. "Eles tiveram problemas de chuva suficientes recentemente [em Spa] e isso é um risco adicional. Corridas de chuva em Spa não são para os fracos de coração."

No entanto, Hill não espera que a Red Bull - depois de perder muitos pontos na Grã-Bretanha e na Hungria - ordene que Verstappen se acomode e se contente com o segundo lugar, atrás de Hamilton.

"Isso significaria que o campeonato escaparia dele. Ele realmente não vai olhar para este fim de semana e pensar que precisa marcar pontos. Ele vai olhar para este fim de semana pensando, 'Eu tenho que ganhar novamente e tenho que garantir que Lewis não ganha.' Essa é a única maneira de ele se tornar campeão mundial, então há muita pressão. "

