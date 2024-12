A recente 'briga' entre Max Verstappen e George Russell é exatamente o que a Fórmula 1 precisa, afirma o bicampeão Emerson Fittipaldi.

O estopim do conflito entre Verstappen e Russell foi o treino classificatório do GP do Catar, em que o holandês recebeu uma penalidade por atrasar o inglês durante o Q3. Esse incidente foi investigado pelos comissários após a classificação, durante a qual os dois pilotos foram ouvidos.

Max, que havia feito a pole, recebeu uma penalidade de um lugar no grid, mas ficou particularmente indignado com a atitude de George, que herdou a pole, na reunião. "A questão foi a forma como o incidente foi tratado do outro lado", disse o holandês. "O outro piloto em questão durante a reunião dos comissários não fez nenhum sentido", apontou Verstappen para Russell.

Esse não foi o fim da questão, pois uma semana depois a troca de acusações continuou. No processo, de acordo com Russell, Verstappen até ameaçou enfiar a cabeça dele no muro. Verstappen, por sua vez, chamou Russell de "traidor".

No entanto, Fittipaldi vê o lado positivo da situação. O campeão de 1972 e 1974 disse ao Racer.com que gostaria que mais pilotos mostrassem suas personalidades de maneira semelhante.

"Gosto muito disso porque mostra a personalidade de cada atleta", disse o ex-piloto. "Não importa o esporte que você pratica, o público quer ver quem está por trás dele. É ótimo ver isso."

Fittipaldi acha que poderia haver um pouco menos de relações públicas e assessores de imprensa cercando os pilotos e que eles poderiam se impor com um pouco mais de frequência. "Quando a bandeira balançar, parem com as besteiras. É isso, é disso que precisamos no automobilismo."

