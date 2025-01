Número #1 na F1 nem sempre foi do campeão; conheça a história

Atualmente, o número 1 é utilizado apenas pelo campeão da Fórmula 1, por exemplo, Max Verstappen detém o número 33, mas, por ter vencido as últimas temporadas, estampa o #1 em seu carro. Porém, a história não foi sempre assim. Pensando nisso, o Motorsport.com te conta o histórico.

Na verdade, nos primeiros anos da F1, os pilotos não se preocupavam muito com seus números de largada. Isso porque eles eram decididos pelos organizadores de cada GP ao acaso - muitas vezes baseados no dia da inscrição de cada piloto ou no alfabeto.

Por exemplo, na primeira corrida da história da categoria - o GP da Inglaterra, em 13 de maio de 1950 - os carros da Alfa Romeo correram com os números de largada 1, 2, 3 e 4, porque a equipe italiana foi a primeira a se inscrever para aquela corrida.

Duas semanas depois, em Mônaco, nenhum carro carregou o número #1. O Automobile Club de Mônaco utilizou apenas números de largada pares e os carros da Alfa Romeo no principado foram numerados como 32, 34 e 36.

Não é de surpreender, pois obviamente ainda não havia um campeão mundial a ser homenageado, mas nas temporadas seguintes também, os números de largada são alocados de forma completamente aleatória. Essa prática só foi interrompida após cerca de 20 anos.

Juan Manuel Fangio em Silverstone com o número de largada 1 Foto de: Motorsport Images

Finalmente, a clareza?

Embora um campeão mundial com o número 1 já estivesse pilotando a torto e a direito, foi somente em meados de 1973 que a F1 decidiu tomar a distribuição dos números de largada em suas próprias mãos. A equipe que conquista o título de construtores (ou seja, não o próprio piloto) recebe os números de largada 1 e 2 na temporada seguinte.

Isso cria imediatamente uma situação estranha em 1974. Jackie Stewart havia vencido o campeonato mundial de 1973 individualmente em nome da Tyrrell, mas o título de construtores foi para a Lotus e, portanto, em 1974, Ronnie Peterson, piloto da Lotus, exibia o número #1 em seu carro.

Naquele mesmo ano, o piloto da McLaren, Emerson Fittipaldi, tornou-se campeão mundial e, portanto, a equipe de Woking recebeu o número 1.

Como Fittipaldi seguiu na McLaren em 75, pela primeira vez há um campeão mundial que leva o número 1 em seu carro por direito.

Emerson Fittipaldi em 1975 Foto de: Ford Motor Company

Número de sucesso

Com o passar dos anos, o número de largada #1 se tornou um dos mais bem-sucedidos da F1. Isso parece lógico, mas é claro que não é. Afinal de contas, os resultados anteriores também não garantem o sucesso futuro na categoria.

No entanto, o número 1 está provando ser um talismã. Nada menos que 17 vezes na história da F1 um piloto defendendo com esse número de largada ganhou o título mundial novamente. Verstappen, por exemplo, faz isso duas vezes, em 2022 e 2023. Ele ganhou seu primeiro título (e, portanto, o direito de usar o número 1) com seu próprio número de largada #33.

Lewis Hamilton, no entanto, nunca conquistou um título mundial com o número 1. Embora o inglês seja um campeão recordista, ele só pilotou com o número do campeonato por uma temporada, em 2009, após seu primeiro título mundial com a McLaren.

Com a Mercedes, ele conquistou seis títulos, mas em todos os seus anos em Brackley, ele manteve seu número pessoal de largada, o 44, optando por não voltar ao #1.

O piloto que mais vezes se tornou campeão mundial com o número 1? Michael Schumacher, é claro.

O alemão conquistou o título mundial pela primeira vez em 1994, na Benetton, então com o número 5. No ano seguinte, a equipe recebeu o número 1 e Schumacher conquistou seu segundo título com a mesma. Na Ferrari, ele ganhou cinco títulos, quatro deles com o número 1.

Michael Schumacher, Ferrari F2001 Foto de: Ercole Colombo

