Após um "final da primeira parte" do campeonato de 2021 da Fórmula 1 conturbado, Max Verstappen foi apontado, mais uma vez na carreira, como piloto agressivo. Dessa vez, por Lewis Hamilton após a colisão entre os dois no GP da Grã-Bretanha que resultou em um impacto de 51G para o holandês e uma ida ao hospital.

Segundo o heptacampeão, considerado culpado pela direção de prova no incidente, ele não teve espaço justamente por essa característica do rival. No entanto, o piloto da Red Bull negou que isso seja um traço seu e respondeu sobre o assunto ao site The Race, enfatizando a carteira "limpa".

"Sinto apenas que corro forte, mas não agressivamente", disse Verstappen. "Claro, vou dificultar se tentarem me ultrapassar e colocá-los em posições difíceis, porém acho que minha consciência de onde posso posicionar meu carro é muito boa, e não me envolvi em jogar outro para fora da pista. Eu tenho zero pontos de penalidade. Acho que isso diz muito."

"Nos últimos anos, a abordagem agressiva diminuiu. Só estou tornando mais desafiador para as pessoas", acrescentou.

O holandês aproveitou para relembrar o acidente com Hamilton: "Isso nem sempre está em suas mãos se outros baterem em você"

"Vou continuar a correr como sempre. Para mim, não fiz nada de errado naquela disputa em Silverstone."

