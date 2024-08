Robert van Overdijk, o diretor do circuito de Zandvoort, na Holanda, não garante que o traçado continuará no calendário da Fórmula 1 após a temporada de 2025, isso porque as autoridades precisam renovar o contrato com a Liberty Media, mas disputam com outras etapas.

A organização irá sediar o quarto evento após seu retorno em 2021, mas enfrenta grandes riscos de que a quinta possa ser a última. É importante lembrar que a corrida na Holanda acontecerá em agosto de 2025.

Assim como China, México, Spa-Francorchamps e Mônaco, Zandvoort voltará às negociações com a Liberty Media para tentar renovar o traçado para além de 2025. A chegada de Madrid e a decisão de manter 24 corridas no calendário deixam claro que alguma etapa deixará de existir e Holanda parece ser a escolha.

Van Overdijk revelou que sua relação com a F1 é muito boa, mas existe falta de recursos financeiros para apoiar a continuação da etapa no planejamento da categoria.

"No momento, os riscos são muito grandes, mas obviamente estamos fazendo tudo o que podemos para ver se uma corrida depois de 2025 ainda é possível. Espero que todos na Holanda percebam que organizar um evento deste calibre não é um presente", disse em entrevista à Viaplay.

Zandvoort voltou ao calendário da F1 em 2020, mas o retorno só aconteceu de fato em 2021, por conta da pandemia de Covid-19, impulsionando a popularidade de Max Verstappen.

"Temos tido sucesso nos últimos anos graças a um grande número de empresas que se atreveram a nos ajudar. Se me perguntarem os fatos, é um circuito que no próximo ano teremos a nossa última corrida e não espero qualquer nome novo em breve. Precisamos de tempo para fazer isso e fazer uma análise do interesse dos torcedores e das empresas, dos governos e de todo o ambiente econômico, para saber se podemos suportar esse risco".

"Queremos garantir um compromisso de longo prazo com a venda de ingressos antes de renovarmos o contrato. Isso não significa que não trabalharemos duro nos próximos meses, mas há apenas uma razão para pensar que não teremos uma F1 no GP em Zandvoort depois de 2025".

