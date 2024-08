F1: Briatore afirma que Piastri será campeão mundial até 2027

Oscar Piastri já consagrou seu nome como futura promessa da Fórmula 1 e está enfrentando altas expectativas no paddock. O nome do australiano ficou em evidência principalmente após sua vitória no GP da Hungria e suas boas colocações antes da pausa de agosto.

Desta maneira, Flavio Briatore, que é consultor da Alpine, comentou ao Formula for Success que o jovem piloto tem todas as qualidades necessárias para se tornar campeão mundial.

"Piastri já é um dos melhores pilotos. Tenho certeza de que ele se tornará campeão mundial. Se não conseguir no ano que vem, conseguirá em 2027".

Briatore ainda disse que notou o bom desempenho de Piastri antes mesmo de sua vitória na Hungria e prevê que ele "será um dos melhores pilotos da próxima década".

Atualmente, Oscar Piastri está na quarta posição na tabela de pilotos, com 167 pontos, mas tem fortes chances com o desempenho da McLaren.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!