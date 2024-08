A Mercedes sempre acreditou que seu carro de Fórmula 1, W15, seria rápido, mas ficou surpresa por não ter conseguido atingir seu potencial no início da temporada de 2024.

A fabricante alemã chegou à pausa de agosto da F1 com três vitórias nas últimas quatro corridas, com George Russell triunfando no GP da Áustria e Lewis Hamilton somando vitórias na Grã-Bretanha e na Bélgica.

O sucesso veio após uma série de atualizações que chegaram por volta da época do GP de Mônaco e que ajudaram a desbloquear as melhores características de equilíbrio do carro que a equipe vinha buscando.

O diretor de engenharia da Trackside, Andrew Shovlin, acredita que a chave para a equipe dar o passo adiante foi simplesmente uma progressão gradual em sua compreensão de como liberar o potencial que sabia que seu carro tinha.

"Não foi tanto um momento de ruptura", disse. "Acho que sempre pensamos que esse carro, em seu dia, parecia ser rápido".

"Mas conseguir fazer isso durante todo o fim de semana foi um desafio para nós no início do ano. Agora está mais fácil de usar".

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes-AMG Foto de: Erik Junius

"Não se trata de um único desenvolvimento. São várias coisas que fizemos para tentar resolver esses problemas".

"Como eu disse, ficamos surpresos por não termos sido mais rápidos na largada. Achamos que tínhamos feito um bom carro e, por baixo, era um bom carro. Ele só tinha alguns problemas que tivemos que resolver. Agora estamos vendo o resultado desse trabalho árduo".

Shovlin acredita que o progresso com seu carro aumentou quando a Mercedes teve uma compreensão adequada do que era necessário para torná-lo rápido.

"É apenas uma característica de como a organização está funcionando bem", disse Shovlin. "Muito do sucesso na F1 tem a ver com aprendizado e com ideias".

"No momento, a taxa de aprendizado tem sido alta este ano e a geração de ideias tem sido boa. Em última análise, é daí que vêm todas as peças novas e os novos desenvolvimentos".

A Mercedes também foi ajudada pela obtenção de uma melhor correlação entre as previsões do túnel de vento, da simulação e o que está acontecendo no mundo real.

"Quanto melhores forem os modelos, melhor será o desenvolvimento off-line", acrescentou. "Como já dissemos, temos muitos modelos diferentes e a correlação nunca é perfeita, mas é uma área em que definitivamente observamos melhorias".

"Essa capacidade de modelar o que o carro vai fazer é uma das melhores maneiras de se desenvolver hoje em dia, quando não se tem uma quantidade infinita de testes em túneis ou em pistas", concluiu.

