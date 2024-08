F1: Hill diz que Verstappen e McLaren vencerão campeonato de 2024

A temporada de 2024 da Fórmula 1 parecia remontar o domínio da Red Bull e Max Verstappen de 2023, porém, a reviravolta da McLaren colocou a equipe de Milton Keynes em uma situação inusitada pela disputa de construtores.

Antes da pausa de agosto, sete pilotos diferentes conseguiram se consagrar vitoriosos, entre eles, Lando Norris e Oscar Piastri, que conquistaram suas primeiras vitórias na categoria e mostraram o bom desempenho do time de Zak Brown.

Atualmente, Verstappen está 78 pontos atrás de Norris na tabela de pilotos. Mas, se considerarmos que ainda restam 10 corridas até o fim da temporada, ainda existe a possibilidade dessa diferença diminuir e colocar o britânico no topo, caso a McLaren continue com os resultados consistentes.

Sobre a disputa dos construtores, a lacuna entre a equipe de Woking e a Red Bull é de apenas 42 pontos. Dependendo da melhora dos resultados de Sergio Pérez, o time de Milton Keynes enfrenta uma situação bastante complicada.

Desta maneira, para Damon Hill, a disputa ficará bastante acirrada entre Verstappen e Noriss, mas o ex-piloto de F1 acredita que Max irá sair vitorioso pela quarta vez.

"Será muito difícil parar Max Verstappen. Sei que a luta está acirrada, mas ele mostrou que está disposto a lutar por cada centímetro da pista para conseguir essas vitórias", disse em entrevista ao podcast F1 Nation.

"Ele tem a capacidade de tirar esses resultados da cartola. Ele tem estado um pouco decepcionado ultimamente. Ele é bastante crítico em relação à equipe e quer ver mais desempenho".

"Ele precisa trabalhar muito mais pelo campeonato do que costumava fazer nos últimos anos. Acho que ele precisa lutar muito por este campeonato. Acho que a luta vai continuar, pelo menos até o Brasil".

Entretanto, ao ser questionado sobre quem levará o título de construtores, Hill não hesitou em escolher a McLaren.

É importante ressaltar que a Red Bull precisa que Pérez conquiste resultados mais positivos, se mantendo em posições mais altas durante o fim de semana para somar mais pontos à tabela de construtores.

Caso o desempenho do mexicano não melhore e o carro taurino continue sendo uma dificuldade para Verstappen, a McLaren tem chances de se consagrar vitoriosa, mas o resultado também depende dos pilotos e da colaboração da equipe de Woking.

