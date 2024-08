Em 2025, Lewis Hamilton completará 40 anos e fará sua transferência para a Ferrari, onde passará a ser parceiro de Charles Leclerc. No mesmo ano, ele irá alcançar a marca de 18 anos na Fórmula 1. Ao assinar contrato de múltiplos anos com a escuderia, o piloto deixou claro que ainda deve competir por mais algum tempo.

Porém, em entrevista à Esquire, Hamilton revelou que já está planejando sua futura aposentadoria, apesar de não ter certeza sobre quanto tempo isso levará. Ao ser questionado, o heptacampeão disse que "com certeza" tem um prazo máximo para seguir na F1.

"Tem dias que eu fico tipo, nossa, não sei quanto tempo mais eu consigo aguentar. Há dias em que penso: nossa, adoraria uma pausa, uma pausa de verdade, porque você não tem uma grande oportunidade durante a temporada como em outros esportes".

Mesmo com a pausa de agosto, o britânico confessou que a agenda lotada e os treinos exigentes são algo que pesam em sua escolha e ele gostaria de ter mais tempo livre para poder aproveitar sem precisar pensar tanto no esporte.

"Você não para até meados ou final de dezembro, e então volta a treinar já em janeiro, e isso significa que você treina duas vezes por dia. E em fevereiro, você está correndo a todo vapor até dezembro".

Lewis disse que já traçou um plano mental e está colocando em prática suas decisões, apesar de que irá continuar pilotando pela Ferrari.

"Mas mentalmente tenho um plano para onde quero ir".

"Só preciso traçar estratégias e alinhar as coisas. Sou bom em classificar as marcas com as quais colaborei, as empresas que fundei e como administrar meu tempo entre tudo isso".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Não sei se chegará um momento em que desistirei de tudo e não estarei mais apaixonado por este trabalho. Espero que isso nunca aconteça, mas saberei quando chegar a hora de me aposentar".

Hamilton se junta a Fernando Alonso, que tem 43 anos, para mostrar que a idade não precisa ser um fator determinante na F1 e que conseguem competir com concorrentes muito mais jovens.

É importante lembrar que Lewis venceu as etapas de Spa-Francorchamps e Silverstone na atual temporada e espera melhores resultados com a Mercedes após a pausa de agosto.

"Quero ter certeza de que chegarei ao topo enquanto posso e aproveitarei o esporte que pratiquei durante toda a minha vida".

"Há muitas pessoas que encerram suas carreiras cedo, e conversei com muitas pessoas que gostariam de ter continuado por mais um ou dois anos. E elas dizem: 'Continue enquanto pode!' Mas não quero fazer isso se não for bom o suficiente"

"Agora a questão é: como posso ficar em forma e competir com jovens na casa dos vinte anos enquanto faço tudo isso?"

