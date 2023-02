Carregar reprodutor de áudio

A Honda diz que já foi abordada por várias equipes de Fórmula 1 sobre um acordo de motor para 2026, enquanto continua avaliando a permanência na categoria.

A companhia japonesa é uma das seis fabricantes que registraram interesse em produzir motores para as novas regulamentações que começam em 2026.

Embora continuar com os atuais parceiros Red Bull e AlphaTauri não seja mais possível porque eles se comprometeram com um futuro com a Ford, a Honda agora está avaliando opções em outros lugares.

Ela manteve a porta aberta para uma entrada em 2026 ao notificar a FIA no ano passado que estava interessada em produzir uma unidade de potência para as novas regras, embora não estivesse em posição de se comprometer totalmente com o projeto.

Falando em uma coletiva de imprensa de pré-temporada no Japão nesta segunda-feira, o presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, disse que a empresa continua "curiosa" sobre a direção da F1, já que o diálogo foi aberto com as equipes sobre um possível acordo.

“A F1 está mudando muito para a eletrificação, e a neutralidade de carbono é nossa meta corporativa na Honda”, disse ele.

“Achamos que a direção futura da F1 está alinhada com nosso objetivo, por isso decidimos nos registrar como fabricante de uma unidade de potência.

"Estamos curiosos para saber para onde a F1 está indo; F1 sendo a principal categoria de corrida e como isso vai parecer com mais eletrificação acontecendo? Gostaríamos de ficar de olho nisso. E é por isso que decidimos registrar como fabricante de unidades de potência.

"Depois que fizemos o registro, fomos contatados por várias equipes de F1. Por enquanto, gostaríamos de ficar de olho em onde a F1 está indo e apenas ver como as coisas vão. Por enquanto, não temos nenhuma decisão concreta sobre se voltaremos ou não para a F1.

"Mas, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, pensamos que saber que isso faz parte da F1 vai nos ajudar com o desenvolvimento tecnológico. Então é onde estamos."

As opções mais realistas para a Honda permanecer na F1 são com a McLaren e a Williams, já que ambas são equipes não alinhadas ao fabricante que não têm alianças próximas com outro esquadrão como a Haas faz por meio de seu relacionamento com a Ferrari.

Falando no lançamento do carro McLaren 2023 na semana passada, o CEO Zak Brown disse que sua equipe estava avaliando os planos de longo prazo, mas não estava com pressa para decidir.

“Temos algum tempo para decidir o que queremos fazer em 2026 e além”, disse ele. “Acho emocionante para a F1 que você tenha tantos fabricantes entrando no esporte. Acho que isso mostra o crescimento e a emoção.

"É algo que Andrea [Stella, chefe da equipe] e eu estamos revisando lentamente. Não estamos com muita pressa e estamos muito felizes com a Mercedes. Então, veremos como as coisas se desenrolam no próximo ano.”

Assim como a McLaren e a Williams, houve sugestões de que a Aston Martin poderia até ser uma opção em potencial, apesar de seus vínculos com a empresa controladora de carros de passeio.

A necessidade da Honda de procurar outro lugar foi motivada pelo chamado da Red Bull para trabalhar em aliança com a Ford na criação de uma nova unidade de potência.

Questionado sobre por que as discussões sobre continuar com a Red Bull a partir de 2026 foram um fracasso, Watanabe respondeu: "Não foi um fracasso. Nunca vimos isso como um fracasso de qualquer tipo.

“Como parceiro técnico, estamos sempre em contato com a Red Bull. Portanto, há muitos tópicos que discutimos.

"Mas, a partir desse diálogo, foi decidido que não continuaremos com essa parceria além de 2025. Portanto, não há nada fixo a partir de 2026. É tão simples quanto isso."

Depois de deixar a Fórmula 1 no final da temporada de 2021, o fabricante japonês aumentou seu envolvimento novamente com o sucesso subsequente com a Red Bull.

Seu logotipo e nome foram adicionados aos carros Red Bull e AlphaTauri no GP do Japão do ano passado e, para 2023, seu emblema estará de volta na própria unidade de potência.

Watanabe disse: “Como um símbolo da parceria contínua com o grupo Red Bull, as máquinas de ambas as equipes continuarão a carregar os logotipos Honda e HRC, e foi decidido que o nome Honda será adicionado ao nome do fabricante e ao nome da unidade de potência.

"O nome do fabricante PU será alterado para Honda RBPT. E o nome da unidade de potência será alterado para Honda RBPT H001 para a temporada de 2023."

