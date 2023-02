Carregar reprodutor de áudio

A McLaren anunciou que adicionou os reservas da Aston Martin na Fórmula 1 Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne ao seu grupo de pilotos reservas para 2023.

A McLaren e a Aston Martin, que compartilham motores Mercedes, chegaram a um acordo que colocará o atual campeão da Fórmula E, Vandoorne, e o campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich, à disposição da equipe de Woking, caso ela precise substituir os pilotos regulares Lando Norris e Oscar Piastri.

O acordo cobre a maior parte da temporada 2023 da F1, desde o início de março no Bahrein até a 15ª etapa, o GP da Itália no primeiro fim de semana de setembro.

Vandoorne e Drugovich se juntam a um grupo que também inclui o piloto reserva da Mercedes, Mick Schumacher, que se juntou à equipe de Brackley como terceiro piloto depois de perder seu assento na Haas para Nico Hulkenberg.

“A AMF1 concordou que a McLaren terá acesso aos nossos pilotos reservas, Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, no caso de serem necessários para as 15 primeiras corridas de 2023”, anunciou a Aston Martin nas redes sociais, com a McLaren postando uma declaração com palavras semelhantes.

A McLaren poderá ter acesso aos três pilotos dependendo de suas funções regulares.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, leans on a counter Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vandoorne, que agora corre pela DS Penske na F-E depois de vencer o título do ano passado com a Mercedes, priorizará seus compromissos na Fórmula E, enquanto Schumacher e Drugovich não têm uma vaga regular em 2023.

Vandoorne é um ex-protegido da McLaren e correu pela equipe na F1 nas temporadas de 2017 e 2018. Depois de dois anos difíceis ao lado de Fernando Alonso, com a catastrófica parceria McLaren e Honda, o belga foi deixado de lado em favor de Lando Norris.

Ele foi então contratado pela Mercedes para atuar como piloto reserva e liderar seu incipiente programa de F-E, deixando o cargo quando as flechas de Prata abandonaram a série elétrica depois de dois campeonatos consecutivos de pilotos.

Drugovich conseguiu o assento de reserva da Aston Martin depois de não conseguir garantir uma vaga em tempo integral na F1 após seu sucesso no título da F2. Ele venceu o campeonato de 2022 em seu terceiro ano na série, conquistando cinco vitórias e quatro poles ao longo do caminho.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music