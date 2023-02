Verstappen, Red Bull e Bagnaia são indicados a prêmios Laureus

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen foi indicado ao prêmio Laureus de Esportista do Ano por conquistar seu segundo título mundial consecutivo de Fórmula 1 em 2022.

O holandês conquistou o prestigioso troféu no ano passado após sua intensa conquista do título sobre Lewis Hamilton e é um dos seis indicados para 2022 depois de conquistar o segundo título da F1 com a Red Bull.

Ele conquistou 15 vitórias em 2022, quebrando o recorde de todos os tempos anteriormente compartilhado por Michael Schumacher e Sebastian Vettel, ao definir o campeonato com quatro corridas restantes.

Mas Verstappen enfrentará forte oposição de outros cinco indicados, incluindo as estrelas do futebol Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Aos 35 anos, Messi finalmente levou sua seleção argentina à sua primeira vitória na Copa do Mundo desde 1986, desempenhando um papel fundamental na vitória final sobre a França no Catar.

Mbappé também estrelou a final de Losail, marcando um hat-trick antes da França perder na disputa de pênaltis.

O ícone do tênis, Rafael Nadal, se junta à lista após sua segunda vitória no Aberto da Austrália e sua 14ª vitória em Roland Garros, que veio após frequentes períodos de lesão.

O fenômeno do salto com vara, Mondo Duplantis, é indicado após vencer o título mundial de 2022 com outro recorde mundial de 6m21cm.

O último nome na lista de seis finalistas é a estrela da NBA Stephen Curry, que foi eleito o MVP das finais da NBA depois de ajudar o Golden State Warriors a vencer o Boston Celtics.

Ao lado de Verstappen, os vencedores anteriores do prêmio Esportista do Ano da F1 incluem Michael Schumacher, que venceu duas vezes em 2002 e 2004, e Sebastian Vettel em 2014.

The Red Bull Racing team celebrate at the podium Photo by: Red Bull Content Pool

A Red Bull Racing também foi indicada como a Equipe Mundial do Ano, enfrentando a concorrência da Argentina de Messi, do time de futebol feminino da Inglaterra, do time masculino de rúgbi da França, do Golden State Warriors e do time masculino de futebol Real Madrid.

O campeão mundial de MotoGP Francesco Bagnaia também foi indicado na categoria Comeback of the Year, depois de conquistar o título de 2022 para a Ducati após 91 pontos de desvantagem.

O italiano foi indicado ao lado do jogador do Manchester United e da Dinamarca, Christian Eriksen, que voltou ao mais alto nível do futebol meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante a abertura da Euro 2020 da Dinamarca contra a Finlândia em 2021.

Outros indicados incluem o ícone do golfe Tiger Woods, a campeã mundial feminina de ciclismo de estrada Annemiek van Vleuten, o campeão mundial de 5.000 metros Jakob Ingebrigtsen e o companheiro de equipe de Curry na NBA, Klay Thompson.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music