F1: Albon é desclassificado do quali do GP da Holanda; entenda

Alex Albon foi desqualificado da classificação para o GP da Holanda porque o assoalho de seu carro da Williams não estava em conformidade com as regras da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Neste sábado, Lewis Hamilton também foi punido no quali da Fórmula 1.

O piloto tailandês teve uma impressionante tarde no sábado em Zandvoort e colocou sua recém-aprimorada Williams em oitavo lugar na classificação, batendo Lance Stroll e Pierre Gasly no Q3.

Porém, na reunião de avaliação pós-sessão, a FIA descobriu que o assoalho da Williams estava fora da área máxima permitida pelos regulamentos e, portanto, reportou aos comissários.

O Motorsport.com apurou que quando o assoalho foi avaliado pela FIA, foi considerado muito largo – além da largura de 1.600 mm permitida pelos regulamentos. A Williams alegou que seus próprios dispositivos de medição mostraram que estava dentro dos limites, mas que sua própria reavaliação provou ser diferente.

O assoalho estava entre as inúmeras peças atualizadas que a Williams trouxe para a primeira corrida após a pausa de agosto - a equipe também introduziu novos sidepods e cobertura do motor em um esforço para subir no campeonato.

"Os comissários ouviram os representantes da equipe do carro 23 [Alexander Albon], o delegado técnico da FIA que conduziu a medição do carro e o diretor de monopostos da FIA", disse o relatório dos comissários.

"O assoalho do carro 23 estava fora do volume regulatório mencionado no Artigo 3.5.1 a) do Regulamento Técnico de Fórmula 1 da FIA".

"A equipe não contestou a calibração do sistema de medição da FIA e a medição do carro, mas afirmou que as suas próprias medições produziram resultados diferentes. Os comissários determinam que o resultado da medição realizada com o sistema da FIA no parque fechado é o relevante e o devido processo prescrito pelos regulamentos foi seguido. Portanto, a penalidade padrão para tal infração é aplicada".

Como resultado, Albon largará do final do grid e todos os pilotos atrás dele subirão uma posição – Stroll largará de oitavo na corrida de domingo, com Gasly em nono e Carlos Sainz em 10º.

A Williams também apresentou um pedido aos comissários para permitir que Logan Sargeant largasse, já que o forte impacto do americano no TL3 o impediu de participar da qualificação. Isto foi concedido, uma vez que os tempos de Sargeant nas sessões de treinos anteriores foram considerados satisfatórios - de acordo com o Artigo 39.4 dos regulamentos esportivos da F1.

