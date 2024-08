O GP da Holanda de Fórmula 1 já tem seu grid de largada formado! Lando Norris larga da pole com Max Verstappen no segundo posto. Logo atrás estarão Oscar Piastri e George Russell.

A surpresa desse grid ficou pelas posições de Lewis Hamilton e Carlos Sainz, ambos foram eliminados do Q2 e largam de 11º e 12º respectivamente. Após a sessão, Hamilton e Pérez foram convocados pelos comissários e o piloto da Mercedes foi punido com três posições no grid, por isso, ele larga da 15ª colocação.

Surpresa também para Lance Stroll que inicia a corrida em nono lugar, um lugar atrás de Alex Albon - que foi desclassificado após a sessão por conta de uma irregularidade no assoalho do carro.

Confira as posições de largada para o GP da Holanda

POSIÇÃO PILOTO 1º L. Norris 2º M. Verstappen 3º O. Piastri 4º G. Russell 5º S. Pérez 6º C. Leclerc 7º F. Alonso 8º L. Stroll 9º P. Gasly 10º C. Sainz 11º Y. Tsunoda 12º N; Hulkenberg 13º K. Magnussen 14º L. Hamilton 15º D. Ricciardo 16º E. Ocon 17º V. Bottas 18º G. Zhou 19º L. Sargeant 20º A. Albon

NORRIS BATE VERSTAPPEN E É POLE NA HOLANDA! Piastri 3º, Russell 4º, HAMILTON/SAINZ ELIMINADOS NO Q2

