F1 - Villeneuve: estrategistas da Mercedes deveriam ver GPs da TV

Campeão mundial da Fórmula 1 pela Williams em 1997, Jacques Villeneuve criticou os estrategistas da Mercedes, que, na visão do canadense, foram responsáveis pelo britânico Lewis Hamilton perder o GP do México para o rival holandês Max Verstappen, da Red Bull.

"Parte do interesse [na corrida] foi devido a decisões estratégicas da Mercedes, cujos estrategistas provavelmente deveriam ter assistido à cobertura televisiva com mais atenção. Eles adotaram uma abordagem defensiva, enquanto a Red Bull foi agressiva e atacou. Quando você está na defensiva, suas opções não são 'decisivas', você só pode ganhar se seus oponentes cometerem erros", disse o hoje comentarista de F1 ao Formule1.nl.

"Na primeira metade da corrida, ficou claro que os pneus macios estavam funcionando bem apesar do tanque cheio e da pista suja. Após 50 voltas, já com os tanques estão vazios, a aderência do asfalto estava melhorando, então fiquei surpreso com a escolha por pneus duros no último stint."

“Hamilton estava rápido, por que a Mercedes não arriscou? Ainda mais decepcionante foi George Russell, que quis trocar para os pneus macios várias vezes porque não tinha nada a perder. A decisão certa. Talvez os engenheiros da Mercedes devessem começar a assistir a corrida na TV e não em seus computadores. Max Verstappen venceu com pneus macios e pilotando com confiança", seguiu Villeneuve.

