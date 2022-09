F1: Horários e previsão do tempo para a sexta do GP da Holanda

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Holanda, 15ª de 22 etapas da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial. E o evento pode ser marcado por chuva em Zandvoort, conforme aponta a previsão do tempo.

Entretanto, a sexta-feira de treinos livres deve ser de tempo seco nos Países Baixos, onde o piloto da casa Max Verstappen, da Red Bull, tenta mais uma vitória neste campeonato, para a alegria dos torcedores locais.

Atual campeão da F1 e líder com folga na tabela de pilotos, o holandês entra na pista pela primeira vez às 7h30 da manhã, voltando ao traçado às 11h para a segunda sessão prática. De acordo com as previsões meteorológicas divulgadas pelo site Weather, a sexta deve ter temperaturas em torno de 26°C, sem possibilidade de chuva. Entretanto, segundo o mesmo portal, o cenário deve mudar para o sábado de classificação e o domingo de corrida.

Para o terceiro treino livre e para a qualificação no sábado, há 73% de chance de chuva leve na pista. No domingo, há 36% de chance de chuva em Zandvoort na parte da tarde, na qual se disputa a corrida.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 12h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 09h Bandsports Corrida 1 Sábado 05h25 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h45 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

