A Fórmula 1 abre as atividades do GP de Miami, sexta etapa da temporada 2024, nesta sexta-feira. Por se tratar de um fim de semana com corrida sprint, o dia será marcado por duas sessões.

Tudo começa às 13h30, com o único treino livre do fim de semana, seguido da classificação que define o grid de largada da sprint do sábado, a partir das 17h30. No Brasil, ambas as sessões contam com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

E, como de praxe, assim que acabar o quali, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades na Flórida.

Mesmo com algumas nuvens e uma umidade próxima dos 70%, a previsão de chuva para a sexta-feira é baixa, de menos de 20%, com uma temperatura estável, com mínimo de 24 e máximo de 28 graus.

Confira a programação do GP de Miami de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 17h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 13h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação GP Sábado 17h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

