F1: McLaren leva imenso pacote de atualização para Miami; confira

A McLaren revelou a extensão total do grande pacote de atualização que levou para o GP de Miami de Fórmula 1, enquanto tenta diminuir a distância para Ferrari e Red Bull que ocupam a ponta de cima do grid.

A equipe sediada em Woking passou as últimas semanas trabalhando para solucionar os pontos fracos do MCL38. No entanto, apesar da série de mudanças reveladas antes dos primeiros treinos em Miami, Lando Norris explicou que os ajustes feitos desta vez têm como objetivo apenas aumentar o desempenho.

Perguntado sobre o que ele esperava do pacote de atualização, Norris disse: "Espero que seja um carro mais rápido. Acho que é razoável."

"Definitivamente, precisa ficar claro quando eu estiver atrás do volante o fato de encontrarmos alguns bons passos à frente. Mas [a atualização] não é necessariamente direcionada para ajudar todas as nossas áreas mais fracas, que é algo que ainda estamos trabalhando duro para melhorar."

"Mas qualquer coisa que tente fazer o carro andar mais rápido - especialmente neste estágio atual - vai ajudar. Portanto, não teríamos nos esforçado tanto para tentar trazê-lo aqui em uma corrida de sprint, a menos que esperássemos [que ajudasse]."

Detalhe técnico do McLaren MCL38 Foto de: Filip Cleeren

Nos documentos de apresentação da FIA, em que as equipes devem explicar todas as novas peças trazidas para os carros, a McLaren explicou as 10 áreas em que foram feitas revisões.

São elas:

Asa dianteira completamente nova, que funciona em conjunto com os dutos de freio e a suspensão dianteira para aumentar a força descendente geral.

Nova geometria da suspensão dianteira para ajudar a suportar o fluxo de ar da asa dianteira e condicioná-lo melhor para o resto do carro.

Duto de freio dianteiro e winglet revisados que ajudam a gerenciar melhor o fluxo de ar da asa dianteira.

Assoalho completamente revisado que funciona com as novas entradas dos sidepods e carroceria para aumentar o downforce.

Entrada do sidepod revisada para complementar as mudanças no fluxo de ar e, junto com a nova carroceria, ajudar a melhorar a alimentação de ar na traseira do carro.

Nova carroceria e cobertura do motor para melhorar a eficiência aerodinâmica em conjunto com a nova entrada do sidepod.

Uma gama atualizada de grelhas de resfriamento para se adequar à mudança no campo de fluxo nessa área do carro.

Suspensão traseira atualizada para aproveitar o novo fluxo de ar e ajudar a melhorar a geração de carga com novos dutos de freio traseiros.

Dutos de freio traseiro e winglets revisados para ajudar a adicionar mais downforce.

Um novo design de asa de viga descarregada para melhor troca de carga entre ela e a asa traseira, que deve ser mais adequada ao layout de Miami.

Somente Norris tem o pacote completo de atualizações para a corrida deste fim de semana em Miami, Oscar Piastri tem cerca de 50% dos componentes por enquanto.

Conversa com ROBERTO CABRINI: As VERDADES de ÍMOLA-94, a INVESTIGAÇÃO da morte e o CHORO por Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!