O anúncio da saída de Adrian Newey da Red Bull no começo da temporada 2025 ainda reverbera pelos corredores do paddock da Fórmula 1. Não se sabe exatamente os motivos que o levaram a tomar essa decisão, nem se ele vai para outra equipe.

Contudo, nesta sexta-feira, o consultor do time de Milton Keynes, Helmut Marko, deu mais alguns indícios das razões pela saída do 'mago' da engenharia.

Em entrevista à Sky Sports Alemanha, Marko revelou que Newey estava estafado em relação ao trabalho: "Foi uma surpresa, mas se a motivação se foi e ele teve uma espécie de burnout, então, temos que aceitar."

Ao ser questionado se o engenheiro irá voltar ao trabalho em outra equipe da F1, Helmut Marko revelou acreditar que sim, que em breve, Adrian Newey estará de volta no paddock. "Tenho medo que, depois de um certo período de reflexão, o espírito de corrida se reacenda nele e ele fique disponível para outra equipe."

"Sua grande ponto forte sempre foi as mudanças de regulamento e graças a Deus, isso só acontecerá em 2026. Até lá, estou convencido que nosso atual time trará a experiência e o conhecimento necessário para garantir que continuemos competitivos.

Para garantir que a equipe não sofra mais uma baixa importante como a de Newey, Christian Horner já trabalhou nos bastidores para garantir a felicidade e a permanência de Pierre Waché, diretor técnico do esquadrão.

"Conversando com ele, ele disse que a equipe alcançou um ponto onde o time está em um ótimo momento, performando em alto nível, então, ele sentiu que era o momento certo de sair de cena, tirar um tempo de descanso. Ele continuará trabalhando no RB17, o modelo de rua, mas sentiu que era hora de dar um tempo", ecoou Horner.

Conversa com ROBERTO CABRINI: As VERDADES de ÍMOLA-94, a INVESTIGAÇÃO da morte e o CHORO por Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!