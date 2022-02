Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull disse que uma atitude do tipo "sem risco, sem diversão" contra a Mercedes foi fundamental para estabelecer as bases que transformaram Max Verstappen em um campeão de Fórmula 1. O holandês encerrou o domínio da escuderia alemã na era híbrida em 2021, quando conquistou o título de pilotos após uma ultrapassagem na última volta sobre Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi.

Isso marcou o culminar de muitos anos de convicção do time sobre o talento de Verstappen, pois estavam convencidos desde o início de que ele tinha as habilidades necessárias para ser um vencedor. Coincidentemente, as duas equipes rivais na última temporada também disputaram a contratação de Max em sua carreira júnior.

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko elogiou a atitude diferente que a escuderia tomou em relação à situação. Segundo palavras dele no livro 'Formula Max', publicado por jornalistas da edição holandesa do Motorsport.com, o austríaco disse que sua equipe abordou as coisas de uma maneira que a Mercedes não conseguiu.

"É claro que sabíamos que Max também estava conversando com eles, mas se fosse para lá, não teria chegado à F1 tão rapidamente”, disse Marko sobre o período de conversas com Verstappen. "Eles não correriam esses riscos com um recém-chegado."

"Meu plano de contratá-lo e colocá-lo na categoria imediatamente não era para superar a Mercedes. Foi simplesmente porque vi que ele estava pronto e acabou sendo o caso. Eu diria que a Red Bull é diferente em comparação à Mercedes, temos muito mais uma mentalidade 'sem risco, sem diversão'."

Enquanto a promoção de Verstappen para a F1 quando ele tinha apenas 17 anos atraiu críticas na época, Marko disse que a Red Bull nunca duvidou de que havia tomado a decisão certa.

"As desaprovações eram esperadas, mas com toda a honestidade, foi um risco calculado", disse ele. "Demos a Max todos os testes apropriados na Toro Rosso, dentro dos regulamentos. Ele fez sua primeira aparição no TL1 de um dos circuitos mais difíceis do calendário, que era Suzuka, e foi bom ver como lidaria com uma pista tão difícil."

"No geral, foi uma preparação muito boa para sua primeira temporada na F1. Claro, é sempre um risco, porque os pilotos que são bem-sucedidos nas categorias juniores não vão necessariamente ser bem-sucedidos na Fórmula 1."

"No entanto, durante a conversa que tive com ele, fiquei convencido de que estava à frente de seu tempo. Tanto fisicamente quanto mentalmente, era forte o suficiente para a categoria. Nunca duvidamos da nossa decisão."

"Max teve um companheiro de equipe mais experiente na Toro Rosso, que era Carlos Sainz, pois tinha muito mais vivência nas divisões de base, mas Max começou imediatamente no mesmo nível.”

O progresso de Verstappen na F1 foi rápido, e Marko disse que o holandês é um piloto muito diferente agora de como era em seus primeiros anos com a Red Bull.

"Ele amadureceu", reiterou o conselheiro. "A diferença hoje em dia é que, por exemplo, se tivéssemos problemas nos treinos livres deste ano [2021], ele se mantinha tranquilo. Nos anteriores, explodia ou reclamava nos boxes. Agora, ele se concentra muito mais na próxima sessão ou na próxima chance."

"A impaciência que ele tinha antes também era visível nas corridas de tempos em tempos, por exemplo, quando os carros retardatários não saíam do caminho. Ele definitivamente aprendeu com isso ao longo do tempo."

