A Red Bull começou o fim de semana de Miami mal, com apenas 15 voltas para Max Verstappen na sexta-feira. Isso colocou o holandês atrás antes da qualificação, embora não fosse mais perceptível 24 horas depois.

"No geral, foi uma boa recuperação de Max. Ele perdeu muito tempo na sexta-feira e não conseguiu fazer uma simulação de corrida. Se você considerar isso, ele guiou brilhantemente no domingo", disse Christian Horner.

O chefe da equipe havia indicado com antecedência que Verstappen tinha que superar pelo menos uma Ferrari na primeira volta para impedir o jogo de equipe da Scuderia. Quando as luzes se apagaram, descobriu-se que isso também era possível do lado limpo do grid.

"Max teve uma boa largada e fez a segunda ultrapassagem quando foi necessário", apontou Horner sobre a ultrapassagem de Leclerc. Essa parecia ser a jogada decisiva desde o início, embora a intervenção do carro de segurança, poderia colocar tudo a perder.

"A pressão após a fase do safety car foi imensa", disse Horner. "Leclerc jogou tudo o que tinha. Felizmente, Max tinha apenas o suficiente para aguentar."

"A Ferrari tinha um carro muito bom no primeiro setor e com essas zonas de DRS não conseguimos nos livrar de Leclerc. Toda vez que Max conseguia uma pequena diferença, ele voltava com a ajuda de DRS. Max realmente tinha cinco ou seis levou voltas para conseguir essa diferença acima de um segundo. A pressão era imensa", continuou Horner.

"Estava extremamente quente e a umidade também era muito alta. Acho que todos os pilotos perderam alguns quilos."

Por causa da tensão, Horner brincou: “Será como na temporada passada. É ótimo para o esporte, mas não é bom para minha pressão arterial", riu o chefe da equipe.

Entre os pilotos, Verstappen agora está a 19 pontos de Leclerc, também devido à volta mais rápida em Miami, no campeonato de construtores, a Red Bull está a apenas seis pontos, apesar de três abandonos.

