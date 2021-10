F1: Horner diz que papel de Pérez é ajudar Verstappen em Austin

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que o papel de Sergio Pérez é ajudar seu companheiro de equipe Max Verstappen em Austin.

Neste sábado foi realizado o treino classificatório para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Verstappen voou nos momentos finais do Q3 para garantir a pole, seguido de Lewis Hamilton. Pérez fechou os três primeiros.

Em entrevista após o treino classificatório, Horner disse que a última configuração feita no monoposto fez com que o carro da Red Bull melhorasse a tração.

"Ontem a configuração com que chegamos à pista estava um pouco errada. Acho que acabamos de ajustar o carro, conseguimos melhorar a tração, conseguimos melhorar o carro um pouco nos solavancos e você pode ver que a confiança dos pilotos apenas cresceu e cresceu", disse.

"Então esse foi um grande fator. Em particular nos [pneus] médios, estávamos debatendo em um ponto se o médio seria o melhor pneu para o Q3."

Questionado sobre a troca da asa traseira do carro de Verstappen no TL3, o chefe da Red Bull disse que "nunca há uma sessão sem estresse".

Depois do holandês ter realizado uma volta forte na sessão, a equipe austríaca descobriu que havia uma rachadura na asa traseira.

"Sempre há algo acontecendo. Nunca há uma sessão sem estresse, mas não sei se Max bateu em alguma coisa porque houve uma grande rachadura e não havia nada no outro carro ou em qualquer uma das outras asas. Então, obtivemos permissão apenas para aumentar um pouco os dois carros. Então, vamos dar uma olhada nisso esta noite", disse Horner.

Horner disse que o papel de Pérez neste domingo em Austin é "ajudar o seu companheiro de equipe".

"Estamos lutando por dois campeonatos. De pilotos e o de construtores e é uma oportunidade tirar alguns pontos dos construtores aqui", disse.

Então, com Valtteri tendo que pagar uma penalidade, temos que tentar capitalizar isso", concluiu.

