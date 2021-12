A Red Bull surpreendeu neste sábado, colocando Max Verstappen e Sergio Pérez na pista com pneus macios no Q2, garantindo os compostos vermelhos para a largada do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. E Christian Horner, chefe da equipe, disse que não está irritado com a situação, mas brincou com o fato da Mercedes não ter respondido.

Enquanto a dupla da equipe austríaca sai de pneus macios, com Verstappen na pole e Pérez em quarto, a Mercedes apostou nos médios, com Lewis Hamilton em segundo e Valtteri Bottas apenas em sexto.

Em entrevista à Sky Sports F1 após a classificação, Horner foi questionado se a estratégia de largar de macios tinha a ver com as boas simulações de corrida na sexta ou se realmente foi por causa da travada de Verstappen com os médios.

"Para ser honesto, foi meio a meio. Quando discutimos isso de manhã, estava bem meio a meio. Então não estamos tão irritados por sairmos de macios. Sabe, os médios são um pouco mais robustos. Mas a degradação na corrida deve ser interessante de acompanhar. Mas a posição na pista é crucial, assim como a degradação".

Horner ainda analisou se o primeiro stint de Verstappen pode ser complicado caso Hamilton consiga se manter próximo com os médios.

"Você já está me preocupando! Acho que precisamos fazer nossa melhor corrida amanhã. Temos que manter a cabeça focada e fazer a prova mais rápida do fim de semana. E com sorte será suficiente para bater Lewis.

"É isso que precisamos focar, e ele está cercado de pilotos saindo de macios, com Checo, Lando. E não lembro quem está atrás de Checo, acho que uma das Ferraris, então ele terá muito para lidar nas primeiras voltas"

Sobre uma possível pressão em cima de Verstappen no final, Horner reforçou que a Red Bull precisa seguir fazendo o que já está aplicando.

"Agora é importante converter. Estamos saindo do lado limpo e com um pneu melhor. É importante focarmos em nossa prova, e vamos focar em nós mesmos, sem se preocupar com eles. É o que fizemos hoje. Uma surpresa que eles não responderam na última saída, mas todo crédito a Max, porque ele merece".

