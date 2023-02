F1: Mercedes e Aston Martin testam pneus de 2024 em Jerez

Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2023 da Fórmula 1 ainda não começou, mas as equipes já estão trabalhando duro. Se por um lado é o período de apresentações, com as equipes se preparando para revelar os carros com os quais disputarão o próximo campeonato, a Pirelli já está focada no desenvolvimento dos pneus de 2024.

Depois de abrir o ano com um teste em Paul Ricard no início de fevereiro, a marca voltou à pista em Jerez com o apoio da Mercedes e da Aston Martin, que se disponibilizaram a participar na última sessão de testes privados antes do início do campeonato. O programa de trabalho para os dois dias de testes será concentrado exclusivamente em compostos secos, fornecendo à Pirelli mais dados sobre as novas especificações que podem ser úteis durante a fase de projeto de futuros pneus.

No primeiro dia, Fernando Alonso partiu para a pista pela Aston Martin, que assim teve a oportunidade de testar pela segunda vez o AMR22, já experimentado nos testes de Abu Dhabi em novembro passado. Para o piloto espanhol, esta é a primeira saída como piloto oficial da montadora britânica, pois nos testes em Yas Marina, a Alpine havia concedido autorização apenas com a condição de que o carro rodasse sem patrocinador.

Fermando Alonso, Aston Martin Racing 1 / 3 Foto de: Aston Martin Racing Fermando Alonso, Aston Martin Racing 2 / 3 Foto de: Aston Martin Racing Fermando Alonso, Aston Martin Racing 3 / 3 Foto de: Aston Martin Racing

Para a Mercedes, por outro lado, esta é a segunda sessão de treinos depois da já concluída em Paul Ricard nos dias 1 e 2 de fevereiro com o W13. Mais uma vez, a equipe alemã testou os pneus slick de 2024 com os pilotos de fábrica antes de dar lugar a AlphaTauri, que se concentrou nos pneus de chuva com Yuki Tsunoda e Nyck De Vries.

Amanhã será o último dia de testes no calendário de inverno antes do início da nova temporada. Como já acontece há alguns anos, a Pirelli terá datas adicionais disponíveis ao longo do campeonato mundial, para testar seus produtos, coletar dados e se preparar para a temporada de 2024.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: