Max Verstappen está visitando regularmente a fábrica da Red Bull em Milton Keynes, na Áustria, para ter uma ideia do desenvolvimento do carro para a temporada de 2026 de Fórmula 1, segundo o chefe da equipe, Christian Horner.

As mudanças são devido a novos regulamentos que serão introduzidos na temporada de F1 de 2026. As equipes já estão trabalhando duro nos primeiros desenvolvimentos para o novo carro. Mas melhorias ainda precisam ser trabalhadas para a temporada de 2024 e o novo carro para 2025.

As visitas regulares de Verstappen, além de se manter atualizado, também acontecem porque a Ford está desenvolvendo um novo motor junto com a Red Bull.

“Max esteve aqui há um mês e mostramos a ele onde achamos que estamos em termos de desenvolvimento”, explica Horner, quando questionado sobre como o holandês já está envolvido no processo de desenvolvimento. “Nós o mantemos atualizado e cada vez que ele está aqui ele vê mais motores e desenvolvimentos”.

Mas até que ponto o atual campeão pode intervir no processo para ter sucesso na nova era da F1? “Faz parte da jornada”, explica o chefe da equipe da Red Bull. "E acho que ele está muito animado. Ele está demonstrando muito interesse no desenvolvimento que estamos avançando". A fala de Horner garante que Verstappen já está envolvido e tentando fazer a sua parte no processo.

Segundo o chefe de equipe, Verstappen já estava muito interessado em acompanhar a evolução técnica durante sua época no kart. “Isso lhe dá confiança quando ele vê quanto trabalho está sendo colocado no projeto e quão grande é o investimento. É o maior investimento que a Red Bull já fez em sua história no automobilismo”.

Sobre a parceria da Red Bull e a Ford para o desenvolvimento do motor para a F1: “Temos que ter sucesso com a Ford”, explica Horner. "Não podemos permitir que este projeto falhe".

“Acredito que como grupo, como equipa, com esta aliança e a mudança no regulamento dos motores, estamos numa posição estratégica que nos permite ter tudo sob controlo e aproveitar todas as vantagens que advêm de ter tudo fora da mesma forja", diz Horner, ansioso pelo futuro da Red Bull na categoria.

