A Red Bull protocolou um protesto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em relação a supostas irregularidades nos freios da McLaren, com buracos no tambor dos freios que auxiliam no resfriamento dos pneus.

A ação, apurada pelo portal alemão Auto Motor und Sport, aponta que a FIA investigou e fechou o caso rapidamente, pelos buracos estarem fechados nos GPs de Silverstone e Red Bull Ring, mas sem a informação se foram cobertos após a reclamação da equipe austríaca.

Os buracos são utilizados nos treinos livres para a instalação de sensores de uso da equipe, mas devem ser cobertos no classificatório e na corrida principal. A reclamação da Red Bull acusou a McLaren de não cobri-los, ganhando vantagem na disputa entre Max Verstappen e Lando Norris.

A reclamação demonstra a preocupação da Red Bull com a temporada, com seis pilotos de quatro escuderias vencendo em 2024, se comparado à dominância do ano passado.

Uma das vantagens de Norris na disputa contra Verstappen, nas últimas corridas, é a capacidade de manutenção dos pneus do britânico, que consegue atacar e tentar ultrapassar o holandês nas partes finais das corridas.

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín sente pressão e entrega vitória e liderança a Bagnaia! Márquez voa no GP alemão | PÓDIO CAST #18

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!