O ex-piloto de Fórmula 1 Robert Doornbos acha que o tricampeão mundial Max Verstappen deveria considerar seriamente uma mudança para a Mercedes no próximo ano.

Inicialmente, a equipe de Brackley parecia destinada a ter outra temporada difícil em 2024, mas a situação deu uma reviravolta nos últimos fins de semana. No Canadá, eles conquistaram uma pole position, na Áustria, uma vitória e em Silverstone o combo: uma pole position e uma vitória.

O ex-piloto de F1 Robert Doornbos já havia expressado a expectativa de que Max Verstappen chegasse à Mercedes antes de 2026, mas agora enfatiza que o holandês deve começar a analisar se a casa das 'Flecha de Prata' não é a melhor opção já para 2025.

"Ainda acredito que ele escolherá a Mercedes", disse Doornbos ao Motorsport.com. "No entanto, estávamos falando antes sobre 2026, porque é importante estar com a equipe que tem o melhor motor. Mas acho que a Mercedes preferiria que isso acontecesse já em 2025, porque assim eles poderiam se despedir de um campeão mundial e dar as boas-vindas a outro".

"Como a Mercedes não tinha um carro competitivo no início do ano, ainda era fácil para Max ficar com a Red Bull em 2025, que também era bastante dominante naquela época. Mas isso mudou de repente", diz Doornbos sobre a dominação da Red Bull que parece ter acabado.

"Isso pode ser devido a todos os tipos de fatores, como a agitação dentro da equipe, a saída de Adrian Newey e um segundo piloto causando terríveis dores de cabeça. Há muita coisa acontecendo nos bastidores da Red Bull e, ao mesmo tempo, você vê a Mercedes se tornando cada vez mais competitiva."

"Essa equipe está em franca ascensão. Max precisa ver se a Red Bull ainda consegue fazer as coisas andarem ou se a onda em que a equipe estava surfando acabou. De qualquer forma, ela não deve retroceder muito mais."

Surfar em 2025

"Em princípio, Max ainda tem um contrato, mas, na minha opinião, ele deveria começar a pensar seriamente se não deveria entrar na Mercedes antes de 2026", revela o analista da Ziggo Sport. "Se a Mercedes realmente se mostrar tão boa, ele poderá ter um ano sabático maravilhoso nas Flechas de Prata e depois dominar novamente a partir de 2026."

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, argumentou anteriormente que Lewis Hamilton está deixando a Mercedes por um motivo. Ele sugeriu que o sete vezes campeão mundial está buscando refúgio em outro lugar porque o motor que a Mercedes está desenvolvendo para os novos regulamentos pode não ser tão forte quanto muitos supõem.

Doornbos refuta: "Horner pode dizer que Lewis está deixando a Mercedes porque não está impressionado com o que eles estão desenvolvendo para 2026. Mas eu vejo isso de forma diferente. Acho que Lewis está pronto para um novo ambiente e a oportunidade de ir para a Ferrari só aparece uma vez na vida, se é que aparece. Portanto, acho que foi uma consideração muito diferente que Lewis fez."

