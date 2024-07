Após deixar de vencer mais uma corrida na Fórmula 1, com o rival inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, triunfando no GP da Grã-Bretanha, Max Verstappen voltou a 'cobrar' a Red Bull. A equipe, por sua vez, avalia Yuki Tsunoda.

O japonês tem feito boa temporada com a RB e, com o momento ruim do mexicano Sergio Pérez no time principal, Tsunoda entrou no 'radar' do chefe da Red Bull Racing, Christian Horner. O britânico, porém, vê Verstappen cobrar uma evolução da equipe anglo-austríaca na categoria máxima do automobilismo.

"Estávamos testando algumas coisas com o carro. Se não tivéssemos sofrido danos no assoalho, eu definitivamente estaria na briga pela pole, o que é positivo, mas precisamos continuar nos esforçando", afirmou o holandês tricampeão da F1 ao RacingNews365.

“Precisamos continuar trazendo novidades e sei que elas virão — e espero que sejam melhores do que as atualizações das outras equipes. Eu me recuso a acreditar [que não conseguiremos encontrar mais desempenho]. Estou confiante de que todos na fábrica estão se esforçando ao máximo para tentar trazer um pouco de desempenho ao carro, mas claramente há muitas pessoas inteligentes em outras equipes que também estão fazendo a mesma coisa”, completou Max.

Em meio à 'cobrança' do piloto da Holanda, os holofotes também se focam em Pérez, que vem 'deixando a 'RBR' na mão'. Enquanto isso, o júnior taurino Liam Lawson, da Nova Zelândia, testará o RB20 da Red Bull na F1 2024, além de Horner 'deixar no ar' uma possível promoção de Tsunoda.

“Você nunca pode descartar nada. Temos opções para vários anos com ele porque acreditamos que ele é um talento. Ele é um piloto da Red Bull, está sob contrato com a Red Bull. Você nunca sabe. Talvez um dia ele tenha a chance de testar. Nunca se sabe. Acho que Yuki está fazendo um bom trabalho", afirmou.

“Ele conquistou mais um ponto [na Inglaterra] e está mantendo boas performances durante os fins de semana. Acredito que ele tem se beneficiado por ter Daniel [Ricciardo, da Austrália] ao seu lado", seguiu Christian, embora o comentário não tenha sido uma crítica ao veterano.

"Ele (Tsunoda) admite abertamente que aprendeu com Daniel, em termos de como um piloto experiente interage com a equipe e os engenheiros. Yuki não é mais um novato. Ele acumulou bastante experiência até agora, e você pode ver que ele está utilizando isso muito bem -- especialmente em condições difíceis como hoje (GP da Grã-Bretanha, em Silverstone), onde eu achei que ele fez uma corrida muito boa", completou o chefe da escuderia taurina.

