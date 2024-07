Adrian Newey está ajudando a equipe Red Bull nas decisões estratégicas de corrida da Fórmula 1 nos finais de semana em que comparece para promover seu hipercarro RB17, com sua saída iminente.

Newey foi às corridas de Miami, Mônaco e Silverstone desde que sua decisão de deixar a Red Bull foi anunciada no início de maio.

Ele deixará a equipe em março de 2025, com seu projeto final para a equipe sendo terminar e ajudar a vender o hipercarro RB17 que foi revelado publicamente pela primeira vez na semana passada no Goodwood Festival of Speed ​​de 2024.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com sobre o processo de design do RB17, Newey foi questionado sobre o que ele estava fazendo com a Red Bull nessas corridas – o que não é normal para engenheiros de alto nível que deixam equipes.

“Quando estive – em Miami e Mônaco e Silverstone – trata-se principalmente de conversar um pouco com os pilotos”, respondeu Newey, explicando suas interações com os pilotos de F1 da Red Bull Max Verstappen e Sergio Pérez.

“Um pouco envolvido na estratégia durante as corridas. Mas também se trata de conhecer clientes.”

“Porque acho que o objetivo disso é ter uma extensão da equipe de F1 [construindo o RB17 com a Red Bull Advanced Technologies].”

“E todos, portanto, estão envolvidos não apenas com os 17 em si, mas na forma como a Red Bull conduz os fins de semana de F1.

“E isso continuará independentemente da minha presença física. Pela forma como estamos indo e também meu filho Harry [vice-campeão da F4 Alemã em 2015, campeão da Asian Le Mans Series 2017-2018 e agora gerente de clientes do RB17], ele continuará trabalhando no RB17 até sua conclusão e, de fato, além quando eu parar de trabalhar aqui em março do próximo ano.

“Então ainda estarei totalmente envolvido no trabalho com o pessoal e participarei de testes de pista e assim por diante.”

Newey também afirmou que sua decisão de deixar a Red Bull não afetou o cronograma de conclusão do RB17, já que ele “alcançou a conclusão do conceito” em janeiro de 2024.

“O que realmente aconteceu é que, como estou fora da F1 desde o final de abril, isso significa que posso me concentrar exclusivamente no RB17 não só nos detalhes mecânicos ou de engenharia, mas todas as outras coisas periféricas que precisamos considerar”, acrescentou. “Tais como: facilidade de manutenção, garantia vitalícia, custos, longevidade para que os proprietários dentro de 10 a 20 anos ainda possam obter as peças, os fornecedores etc”

“Então, realmente nos concentrarmos em todos esses tipos de aspectos que tendem a não ser considerados ou que talvez não tivéssemos considerado no início, mas à medida que você entra nos detalhes, tornam-se considerações muito importantes para que a experiência possa ser tão envolvente e prazerosa que possível."

