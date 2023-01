Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 da Fórmula 1 para a Red Bull foi praticamente mágica, mesmo sem começar o ano sendo a equipe mais forte e com o melhor carro, o time de Milton Keynes viu Max Verstappen 'sobrar', apresentar um domínio relevante em relação ao restante do grid e se sagrar bicampeão mundial - além de ser ponto chave para a conquista do campeonato de construtores por parte do esquadrão.

O holandês fechou o ano passado com um novo recorde pessoal, deixando Michael Schumacher e Sebastian Vettel, antigos detentores da marca, para trás: venceu 15 das 22 corridas disputadas - somando 454 pontos no campeonato de pilotos, contra 308 de Charles Leclerc, vice colocado.

Mesmo apresentando poucos problemas com o RB18 ao longo dos meses e raramente errando na estratégia, o chefe da equipe, Christian Horner, definiu a temporada como 'difícil', dando total crédito a Verstappen pelos êxitos conquistados.

"Foi um ano difícil. Quando você olha para as estatísticas, parece que dominamos completamente, mas com certeza, na primeira metade da temporada, a Ferrari teve suas chances e provavelmente o pacote mais rápido", explicou ao Crash.net. "Mas Max foi excelente ao longo do ano, principalmente nesse primeiro semestre."

E exatamente por ter conseguido colocar a Red Bull tão à frente das concorrentes e colocar a si mesmo em um patamar muito acima do restante dos pilotos em 2022, que Horner mostrou 'preocupação' com o que podemos ver em relação a Max Verstappen nas temporadas e anos que vem pela frente.

"Max tem uma habilidade natural e crua, ele tem uma fome e uma determinação que eu nunca vi. Independentemente do que ele vai conquistar na carreira, do que ele fez em tão pouco tempo, com apenas 25 anos... É muito assustador pensar no que vem pela frente ”, concluiu.

