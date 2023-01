ANÁLISE: Por que os títulos da F1 não mudaram Verstappen

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse primeiro em 2021 que perder o título da Fórmula 1 para Lewis Hamilton "não mudaria sua vida", ficando satisfeito com o resultado final da disputa épica com o piloto da Mercedes independentemente de qual lado ela favorecesse. E agora, dois anos e dois títulos depois, ele insiste que a situação é a mesma.

Mais de um ano depois, há evidências de que seu triunfo em 2021 chegou sim a alterar a abordagem de Verstappen, como vimos nas disputas com Charles Leclerc e George Russell em 2022, mas com o holandês ainda mantendo sua mesma atitude combativa contra o heptacampeão na única ocasião em que eles se encontraram na pista neste ano.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com sobre a possibilidade do título de 2021 ter mudado seu estilo em qualquer modo, Verstappen respondeu: "Acho que não. Os carros este ano são muito diferentes".

"Precisei de um tempo para me acostumar, também porque nosso carro estava bem acima do peso no começo, e isso não ajudava no equilíbrio geral. Mas, para além disso, eu estou apenas curtindo o momento. No ano passado também estava curtindo o momento, as aquela pressão ou necessidade, a fome de buscar o título de qualquer forma, isso acabou".

"Já disse após o primeiro dia, independente do que vier na sequência, é um bônus, e honestamente, sigo vendo assim. Não muda minha vida. Sei quem são meus amigos, e eu passo tempo com eles e com a minha família. Nada mudou na minha vida e na forma como vivo comparado ao ano passado".

Verstappen disse que sua conquista em 2021, que tirou a pressão, "é o que você sempre quer conquistar no esporte, não?", acrescentando que "certamente, é sempre melhor vencer do que não vencer".

Quando considerando seu desejo de vencer mais títulos na F1, ele disse: "sim, mas você precisa do carro para isso".

"Claro, agora já tenho dois, mas se eu não tiver mais a oportunidade de vencer por causa do que tenho em mãos, tudo bem. Claro, eu quero vencer, mas é preciso contar com a sorte também".

