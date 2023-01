Carregar reprodutor de áudio

A Haas chega com uma imagem renovada para a temporada 2023 da Fórmula 1. A equipe americana revelou nesta quarta-feira a nova logo que será usada neste ano graças à chegada da MoneyGram como patrocinadora máster.

A imagem foi divulgada nas redes sociais, incorporando o nome da nova patrocinadora, que foi anunciada em outubro do ano passado durante o GP dos Estados Unidos.

O time americano espera ter mais sorte com a nova parceira, uma empresa líder mundial no ramo de transações financeiras particulares, buscando apagar as experiências ruins com a Rich Energy e a Uralkali.

"Ficamos encantados em dar às boas-vindas a uma marca incrível como a MoneyGram como nossa nova patrocinadora máster", comentou Gene Haas em outubro. "Desde a nossa entrada na F1 em 2016, a Haas ganhou reputação, flexibilidade e resistência. A MoneyGram tem uma visão similar nos serviços financeiros, e vamos trabalhar juntos para maximizar resultados dentro e fora das pistas".

A nova imagem da Haas para a temporada 2023 será carregada por uma dupla nova de pilotos, com Kevin Magnussen sendo mantido, mas agora com Nico Hulkenberg ao seu lado, no lugar de Mick Schumacher.

Depois de um 2021 sem somar pontos e terminar em último no Mundial de Construtores, a Haas se recuperou no ano passado, fazendo 37 tentos para terminar em oitavo, à frente de AlphaTauri e Williams.

A equipe espera ter um 2023 com um carro mais estável depois de uma montanha-russa em 2022, segundo palavras do próprio chefe Gunther Steiner.

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music