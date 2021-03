Chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a equipe ainda não finalizou o acordo para que Nico Hulkenberg atue como piloto reserva na temporada de 2021 da Fórmula 1.

Fórmula E, o De todo modo, a atual heptacampeã já anunciou seus pilotos da belga Stoffel Vandoorne e o holandês Nyck de Vries, como potenciais substitutos do britânico Lewis Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas, caso os titulares tenham que ficar de fora de um GP.

Entretanto, conflitos de dados entre algumas etapas de F1 e F-E fazem com que Vandoorne e de Vries podem estar indisponíveis ocasionalmente. Deve ser o caso nos GPs de Espanha, Mônaco e Azerbaijão. Assim, uma Mercedes quer ter 'Hulk' de prontidão.

A Mercedes espera ter Hulkenberg disponível para esses finais de semana, potencialmente compartilhando os serviços do alemão com a equipe parceira Aston Martin.

Hulkenberg correu três vezes pela antiga Racing Point em 2020, quando primeiro Sergio Perez e depois Lance Stroll foram afastados após testarem positivo para coronavírus.

Pelo que se sabe, o piloto alemão está conversando com a Aston Martin sobre reprisar seu papel de reserva em 2021, mas assim como é o caso da Mercedes, nenhum acordo foi fechado.

“Há uma situação em que nossos dois pilotos de reserva, Stoffel e Nyck, estão correndo na Fórmula E e há certas corridas em que há uma sobreposição”, disse Wolff quando questionado pelo Motorsport.com.

“Acho que Nico conhece a atual geração de carros e pneus da F1. E seria bom tê-lo como uma solução, talvez para ser compartilhado com outras equipes, porque ele é uma figura conhecida e muito respeitada."

"Seria bom, mas ainda não está (feito), não colocamos a caneta no papel."

A McLaren não tem sua própria opção de piloto reserva e pretende dividir os pilotos da Mercedes, como foi o caso no ano passado.

Vandoorne está se familiarizado com a equipe de Woking depois de competir por ela em 2017 e 2018, e a lógica sugere que seria relativamente fácil para o belga correr, se necessário.

De Vries foi anteriormente piloto júnior da McLaren, embora ele não tenha experimentado um carro de F1 até o momento em que guiou um Mercedes no teste de Abu Dhabi em dezembro.

A McLaren também teria potencialmente acesso a Hulkenberg nos fins de semana, quando os pilotos de F-E da marca de Stuttgart não estiverem disponíveis.

“Do nosso lado, faremos novamente o mesmo que no ano passado”, disse Andreas Seidl.

“Vamos ter um acordo novamente com Toto, com a Mercedes, para usar seus pilotos reserva em caso de emergência. Estamos felizes com isso", concluiu.

