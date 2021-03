Nesta semana, a Fórmula 1 deve realizar uma reunião com os chefes de equipe no Bahrein e a adoção do teste de corridas sprint em 2021 será um dos tópicos. Segundo a categoria, os planos estão progredindo, o que deve abrir caminho para uma aprovação do formato ainda neste mês.

O assunto foi discutido pela primeira vez no fim de janeiro, em reunião da Comissão da F1, para testar o novo formato em três GPs de 2021, e o modelo teve apoio amplo das equipes.

Um grupo de trabalho foi formado para fechar os detalhes importantes que surgiram da reunião. A ideia é que a proposta seja votada antes do GP do Bahrein.

Na quinta, o CEO da F1, Stefano Domenicali, e o diretor esportivo Ross Brawn falaram com os pilotos para discutir as corridas sprint e outros tópicos e devem se reunir novamente com os chefes durante a pré-temporada.

Alguns pilotos levantaram ressalvas sobre como o formato desvalorizaria o GP de domingo, enquanto Vettel afirmou que a ideia "não fazia sentido", mas as equipes estão animadas para testar o modelo e ver o seu impacto.

Em entrevista ao Daily Mail nesta semana, Domenicali revelou que Silverstone será um dos três palcos dos testes, deixando Canadá, Itália e São Paulo na disputa pelas outras duas vagas.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre os planos para as corridas sprint, o chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que está apoiando a proposta já que ela não mexe artificalmente com a ordem.

"Tivemos boas reuniões com a FIA e a F1 nas últimas semanas para refinarmos os pormenores, porque o diabo está nos detalhes".

"Acho que temos uma boa proposta na mesa, e acho que chegaremos à uma conclusão neste fim de semana, e aí depende da F1 deixar claro como que tudo ficará".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, elogiou a F1 por ser "razoavelmente responsável" ao introduzir o modelo em apenas três eventos de 2021.

"Do ponto de vista da promoção, entendo porque estão tentando isso. Há sempre milhões de razões para não fazer algo. Mas acho que o conceito é interessante. Acho que o modo que estão tentando introduzir é razoavelmente responsável. Então por que não tentar?".

"Há muito trabalho nos bastidores com os chefes de equipe e diretores esportivos para garantir que o regulamento seja o correto e, com isso, será um espetáculo interessante".

Enquanto Toto Wolff disse que a Mercedes é "um pouco mais purista", ele repetiu novamente sua crença de que a F1 pode ter bons ganhos ao adotar modelos vistos em outros campeonatos.

"Acho que devemos aprovar para teste e depois seremos honestos sobre isso. Qual será o impacto financeiro e nas pessoas que será gerado? O que muda no espetáculo? Como Christian disse, há prós e contras".

"Se nos unirmos, podemos encontrar uma solução que beneficie a todos. A F1 é o que fazemos juntos, e precisamos manter a pessoas entretidas".

