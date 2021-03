Assim como em 2020, os reservas oficiais da Mercedes na Fórmula 1 podem ser 'escanteados' dos carros da equipe caso o britânico Lewis Hamilton e/ou o finlandês Valtteri Bottas fiquem de fora de uma corrida em 2021. Após anunciar o belga Stoffel Vandoorne e o holandês Nyck de Vries como 'substitutos', o time agora corre atrás do alemão Nico Hulkenberg para o posto, de modo que os competidores das Flechas de Prata na Fórmula E podem ser preteridos.

A informação foi confirmada pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff, responsável por 'emprestar' o britânico George Russell da Williams para substituir Hamilton no GP de Sakhir de 2020, quando o heptacampeão contraiu covid-19. Na época, Vandoorne, já reserva da equipe, não correu.

Em 2021, a 'bola da vez' parece ser Hulkenberg, que se destacou como substituto da Racing Point nas ocasiões em que o mexicano Sergio Pérez e o canadense Lance Stroll se infectaram com o novo coronavírus.

“Todos nós sabemos o que ele pode fazer. Ele é um daqueles pilotos de ponta que, de alguma forma, nunca teve a chance de entrar em uma equipe de ponta. No entanto, ele poderia convencer lá”, disse Wolff sobre 'Hulk' à Sky alemã.

“Certamente seria interessante trazer suas qualidades. Claro que não somos contra isso. A questão, portanto, não é quando a decisão será tomada, mas quando será conhecida”, completou Wolff.

