Chefe de equipe de Benetton e Renault nos títulos do alemão Michael Schumacher (1994 e 1995) e do espanhol Fernando Alonso (2005 e 2006) pelo time francês na Fórmula 1, Flavio Briatore deu sua visão sobre a Ferrari, escuderia italiana que busca voltar ao topo do esporte na temporada 2022.

No ano que vem, a categoria máxima do automobilismo mundial passará por uma 'revolução técnica', o que pode fazer com que o time de Maranello retorne ao pelotão da frente. Caso fracasse em tal objetivo, porém, a Ferrari deve "mudar tudo", afirmou Briatore ao site ‘Adnkronos’.

“Haverá muito trabalho na Ferrari sobre os novos regulamentos. Se a equipe não puder pelo menos competir pelos primeiros lugares, então acho que você tem que mudar tudo”, disse o italiano, que foi apontado pelo ex-chefão da F1, Bernie Ecclestone, como o 'comandante ideal' para a escuderia.

“Tenho sentimentos em relação à Ferrari e sempre os tive: sou um super, super, super apoiador”, disse o britânico ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. “Eles estavam realmente bem quando não tinham toda a força de trabalho exclusivamente italiana."

"Quando tiveram sucesso, a maioria das pessoas não eram italianas. [Não há] nada de errado com os italianos, mas não é fácil para o atual chefe [Mattia Binotto], tenho certeza... Flavio seria fantástico, porque Flavio 'roubaria' as pessoas certas de outras equipes", argumentou Ecclestone.

"Ele não se importaria com nacionalidade ou qualquer outra coisa. E as pessoas que não fossem boas, saíram. Assim, na verdade, [a Ferrari] poderia ter o Flavio de volta durante alguns anos", completou Bernie, que chefiou a elite do esporte a motor global até o fim de 2016.

