Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, o francês Jean Alesi explicou, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o que está por trás da história pela qual ele quase foi parar na prisão por usar fogos de artifício.

Alesi teria direcionado os fogos ao escritório de seu ex-cunhado em uma 'pegadinha', mas, segundo o ex-ferrarista, não foi 'bem assim'.

A irmã de Alesi se separou do indivíduo, um arquiteto, há vários anos. De todo modo, ao passar perto da propriedade do homem, Alesi e amigos, que estavam com fogos de artifício, não resistiram e 'dispararam' no local.

“Foi um grande mal-entendido”, explicou Alesi. “Estávamos no carro com amigos e dissemos: ‘Vamos tentar’. Então, joguei [fogos] na frente do estúdio do arquiteto, mas não esperava que fizesse tanto barulho. E poderia ter causado danos.”

Alesi se arrependeu e, no dia seguinte, foi à polícia para 'se entregar'. Depois de um breve interrogatório, as autoridades decidiram liberá-lo. Mas, segundo o ex-ferrarista, ele não pôde ir embora até que contasse várias histórias sobre a categoria máxima do automobilismo mundial.

Jean Alesi, Ferrari F92A Photo by: Motorsport Images

O francês estreou na F1 pela Tyrrell em 1989, na qual ficou até o fim de 1990. Depois, de 91 a 95, correu na Ferrari. Nas duas temporadas seguintes, passou por Benetton, antes de defender a Sauber, em 98 e 99. Em 2000, correu na Prost, da qual saiu no meio de 2001 para 'se aposentar' na Jordan.

