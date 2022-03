F1: Ímola garante novo contrato até temporada 2025

Carregar reprodutor de áudio

Ímola permanecerá no calendário da Fórmula 1 até pelo menos 2025, depois de concordar com a extensão do contrato com os proprietários do esporte, a Liberty Media, como o Motorsport.com adiantou.

O Autódromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voltou ao calendário da F1 em 2020, quando foi uma das soluções para aquela temporada, afetada pela pandemia.

A pista, que sediou o GP da Itália em 1980 e o GP de San Marino de 1981 a 2006, provou ser um sucesso popular e pilotos por sua vibe old school.

Tendo mantido seu lugar no calendário desde então sob o nome GP da Emilia Romagna, o local assinou uma extensão de contrato de três anos que garantirá que permaneça até pelo menos 2025.

Entende-se que o novo contrato vale cerca de US$ 25 milhões por temporada, mas a taxa pode ser ajustada para US$ 10 milhões se os organizadores forem forçados a realizar o evento a portas fechadas por causa do coronavírus.

Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automobile Club da Itália, disse: “Estou muito satisfeito com o acordo alcançado com a Liberty Media. Foi um contrato complicado, porque foi feito por nós, que é um órgão público, com um órgão privado como a Fórmula 1. Mas o importante é que conseguimos confirmar o GP de Ímola até 2025.”

O CEO da F1, Stefano Domenicali, saudou a notícia do novo contrato de Ímola.

“Estou muito satisfeito por continuarmos nossa excelente parceria com Ímola para o GP da Emilia Romagna até 2025”, explicou.

“O circuito é icônico e faz parte da história do nosso esporte e eles fizeram um trabalho incrível ao sediar duas corridas durante a pandemia. É um momento de orgulho para os nossos fãs italianos receberem duas corridas e para todos os nossos fãs ao redor do mundo verem este fantástico circuito no calendário.”

O financiamento para o acordo foi ajudado pelo governo nacional e pela região local de Emilia Romagna, que garantiu direitos de nome para o GP.

Damiani acrescentou: “Temos duas corridas de F1 na Itália nos próximos anos. Foi um grande esforço de equipe.

“Conseguimos criar um grande grupo e devo agradecer ao Governo e ao Primeiro-Ministro, Mario Draghi, aos Ministérios das Relações Exteriores, Finanças e Infraestrutura e à Região da Emilia-Romagna”.

Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: