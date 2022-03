F1: Gasly revela 'tempo' para voltar a Red Bull e próximos passos

Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly um dia voltará à Red Bull? A janela é de dois anos, se não, talvez nunca. O francês foi promovido a Milton Keynes após a saída de Daniel Ricciardo no final de 2018, mas sofreu com atuações ruins pelas quais não conseguiu explicar, tanto que foi substituído por Alexander Albon no meio da temporada de 2019 da Fórmula 1.

Desde então, ele parece ter alcançado seu melhor nível dentro da AlphaTauri, onde é o líder claro e já conquistou três pódios, incluindo uma vitória. A Red Bull, no entanto, preferiu contratar Sergio Pérez para 2021 e manter sua confiança nele para a próxima temporada.

Embora significativamente abaixo do companheiro de equipe, Max Verstappen, o mexicano desempenhou um papel crucial no título do holandês em Abu Dhabi e conseguiu tirar vantagem das circunstâncias para vencer uma corrida em Baku.

Gasly enfrenta seus problemas pacientemente antes de uma temporada que ele sabe ser importante para sua carreira.

"Só sei que tenho que fazer o mesmo que nos anos anteriores", disse o francês ao Motorsport.com. "Eu só tenho que seguir obtendo os resultados, empurrando o time para frente e liderando da maneira certa."

"Estou empolgado com isso. É ótimo. Só espero que tenhamos um carro rápido, essa é a única coisa que importa para mim agora mesmo."

O mais relevante para Gasly, que nunca escondeu seu desejo de retornar à Red Bull, é se a 'matriz' deseja garantir seus serviços, e o tempo está se esgotando; Helmut Marko, conselheiro da escuderia, sabe disso.

"Não é mais confidencial que eu só tenho mais um ano de contrato depois deste", reiterou Pierre. "E é óbvio que ou vou para a Red Bull ou não. Sobre que acontece a seguir, é muito cedo para falar."

"Estou focado em fazer o meu melhor, mas obviamente quero estar em um carro rápido para lutar pela vitória, e isso é a única coisa que importa. Quero vencer na F1 e preciso ter uma máquina que me permita vencer. Discutiremos isso com Helmut quando chegar a hora", concluiu.

