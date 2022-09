Carregar reprodutor de áudio

Colton Herta é o nome preferido da Red Bull para ocupar uma das vagas da AlphaTauri em 2023. O piloto de 22 anos de idade, nascido na Califórnia se vê em uma discussão que assola o paddock da Fórmula 1, a de uma possível exceção aberta pela FIA na aquisição de uma superlicença, mesmo sem atingir os 40 pontos.

Para a temporada de 2023, Herta contaria com 31 pontos, caso mantenha a oitava posição na tabela do campeonato da Indy, que finaliza o seu campeonato em Laguna Seca, no próximo fim de semana.

Herta, foi vice-campeão da Indy Lights em 2018, mas em seu primeiro ano na Indy, em 2019, foi o sétimo colocado com duas vitórias, foi o terceiro no campeonato de 2020 com um triunfo, e venceu três ano passado, garantindo a quinta posição na tabela.

O caminho ainda parece longo para o norte-americano chegar à pontuação necessária para poder representar seu país em 2023, mas algumas características da regra de superlicença colocam ela no topo das discussões sobre o mérito em estar na maior categoria do automobilismo mundial.

O analista Jim Wright, cita casos envolvendo um figurante da F2, uma estrela da W Series e o próprio Herta para mostrar o desequilíbrio da regra.

O primeiro é Roy Nissany, piloto da F2 que não estará em Monza, na penúltima etapa do campeonato, suspenso por ter atingido os 12 pontos negativos por protagonizar acidentes e manobras perigosas durante um ano.

O israelense não tem pontos de superlicença, mas já teve a oportunidade de aparecer em seis treinos livres da F1, estando ao lado de pilotos que, em tese, estão em um estágio muito superior na questão de qualidade e cuidado com o próximo.

Outro exemplo é de Jamie Chadwick, ela está prestes a conquistar seu terceiro título na W Series, se colocando como a melhor pilota da atualidade do mundo. Ao confirmar isso, ela teria 45 pontos para a superlicença, mas a categoria só permitiu o retorno de uma campeã caso as benesses para a superlicença fossem excluídas.

Mas, olhando para dentro da própria categoria, se uma piloto conquista três vices seguidos, ela somaria 39 pontos ‘pra valer’, ficando a um acordo com alguma equipe de F1 para participar de um TL1 para atingir os 40.

A relevância de um campeonato de monopostos como a Indy é indiscutível, recebendo uma das joias da coroa do esporte a motor, em um grid de 24 pilotos. Na prática, ela perde para a W Series, com carros mais lentos e 18 competidoras.

Como exemplo disso, vamos a Austin, pista que recebia as três categorias: F1, Indy e W Series. O melhor tempo de Herta é 14 segundos mais lento que um F1. Isso pode parecer muito, mas não se compara os 33 segundos do feito de Chadwick.

Esse é um dos exemplos que mostram quão desequilibrado é o atual sistema de superlicenças para a F1, que faz com que o quinto colocado da Indy receba 8 pontos, enquanto a mesma colocação na F3 dá 12.

Enquanto a discussão acontece, Red Bull e AlphaTauri vivem um impasse sobre quem estará em seus assentos para 2023 e o consultor esportivo da equipe, Helmut Marko, já cobrou uma solução para este caso o mais rápido possível, esperando uma exceção da FIA.

Pilotos, como Nyck de Vries, com pontuação mais que suficiente para chegar à F1, diz que as regras atuais precisam ser respeitadas, alegando entre outras coisas, que o trabalho das equipes na formação de pilotos nas F2 e F3 seriam prejudicados caso o regulamento mude.

