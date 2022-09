Carregar reprodutor de áudio

A diferença de performance entre Max Verstappen e Sergio Pérez vem chamando a atenção na temporada 2022 da Fórmula 1. Desde o GP da Bélgica, no mês passado, os dois correm com assoalhos diferentes no carro, o que parece acentuar ainda mais essa diferença. E, segundo a Red Bull, a decisão de mantê-los com componentes diferentes foi motivada pelo teto orçamentário.

Verstappen segue usando o assoalho que lhe ajudou em boa parte da temporada, enquanto Pérez está com uma versão mais nova, testada por ambos na Áustria e na França, mas que não parece ter entregado o resultado esperado.

Em Zandvoort, Pérez revelou que seguirá com esse assoalho por mais algumas corridas, mesmo não sendo o arranjo ideal, com o mexicano batalhando para igualar o ritmo do holandês.

Christian Horner revelou que a decisão sobre o assoalho foi forçada pelo teto orçamentário, com a equipe dificilmente tendo como construir outro modelo da especificação antiga a esta altura do campeonato, devido à restrição de gastos. A maioria das equipes grandes da F1 está sofrendo para não estourar o teto, forçando-os a serem cautelosos com as atualizações.

Mas Horner rejeita a sugestão de que o assoalho é o motivo para Pérez estar tão atrás do ritmo de Verstappen em termos de ritmo.

"Você está falando de diferenças minúsculas. É predominantemente causado pela disponibilidade de peças sobressalentes. Acho que a diferença é de menos de um décimo ou talvez um décimo. Mas Checo teve uma corrida difícil [em Zandvoort], e infelizmente sendo ultrapassado na relargada, acho que teve a ver com sua escolha de pneus".

"Acho que, no final, o macio teria sido um pneu melhor para atacar. Ainda assim, conquistou pontos decentes".

No começo da temporada, Pérez estava mais confortável com o RB18 e, descobriu que, com o carro sendo desenvolvido, ele acabou tomando uma guinada maior em direção ao gosto de Verstappen.

"No começo, eu estava mais confortável", disse o mexicano em Zandvoort. "Eu podia sentir sempre que chegava ao TL1, que eu já estava feliz com o equilíbrio e as coisas estavam vindo naturalmente. Com a temporada progredindo, ele foi ficando cada vez mais difícil. A cada fim de semana eu preciso ir fundo na análise. E, sim, eu não estou tão confortável agora com o carro quanto eu estava antes".

