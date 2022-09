Carregar reprodutor de áudio

O veredito da Junta de Reconhecimento de Contratos sobre o caso Oscar Piastri levantou muitas dúvidas dentro e fora do paddock sobre o quão ciente Daniel Ricciardo estava sobre o que acontecia nos bastidores da McLaren na Fórmula 1. Mas a equipe insiste que o australiano estava totalmente consciente sobre seus planos, mesmo com toda a questão envolvendo o dia 04 de julho.

O documento divulgado pela JRC revelou que o contrato de Piastri foi assinado em 04 de julho, o dia seguinte ao GP da Grã-Bretanha. As especulações sobre Ricciardo surgiram pelo fato do australiano ter feito uma publicação em suas redes sociais no dia 13 do mesmo mês afirmando que seguiria na McLaren em 2023.

"Estou comprometido com a McLaren até o fim do próximo ano e não vou me afastar do esporte", escreveu Ricciardo à época. Mas, durante a pausa de verão, o piloto e a McLaren anunciaram um acordo mútuo pelo fim do acordo, o que abriu a porta para Piastri.

A forma como Ricciardo fez a publicação em julho sugere que talvez ele não estivesse ciente do que a McLaren estava planejando. Mas, uma visão alternativa é de que ele sabia o que estava acontecendo, fazendo a declaração apenas para ter 'uma mão mais forte' ao negociar o fim precoce do contrato.

Questionado pelo Motorsport.com se, durante o espaço entre a assinatura do contrato de Piastri e a declaração de Ricciardo, a McLaren havia sido transparente com o australiano sobre a situação de pilotos, o chefe Andreas Seidl afirmou que não houve problemas.

"Obviamente não entramos em detalhes sobre o que estava no contrato assinado com Oscar", disse. "Mas sobre Daniel, como comunicamos no passado, acho que ao longo do ano, Zak e eu, junto com Daniel tivemos um diálogo transparente e honesto. E por isso não tivemos nenhum problema".

Falando em Zandvoort, Ricciardo disse que não estava ciente da assinatura do contrato em 4 de julho naquele momento, mas afirmou que, naquele ponto, ele e a McLaren já estavam discutindo o futuro.

"Naquela data, foi a primeira vez que ouvi falar. Não estou ciente da linha do tempo e isso e aquilo. Para ser honesto, vamos dizer que, antes dessa data, desse mês, já estávamos discutindo, não necessariamente meu futuro, mas como poderíamos melhorar e ter um futuro melhor com a equipe".

"Estava ciente das negociações. Então em termos de linha do tempo e o que a equipe faz para preparar Oscar, isso não é algo para mim em termos de que dia falaram disso ou aquilo. Se foi assim, que seja. Não é minha decisão".

