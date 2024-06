F1: Imprensa alemã traz detalhes de oferta da Williams a Sainz

A Fórmula 1 vive dias quentes, não só pela proximidade da chegada do verão no hemisfério norte, mas também pelo mercado de pilotos. Na semana passada, tivemos duas confirmações: a primeira com o fim do relacionamento entre Esteban Ocon e Alpine, que acontecerá no final deste ano, a renovação de contrato de Sergio Pérez com a Red Bull, além da continuidade de Yuki Tsunoda na RB.

Um dos maiores pontos de interrogação sobre 2025 é o destino de Carlos Sainz. O piloto preterido pela Ferrari, para a chegada de Lewis Hamilton na equipe italiana, tenta uma nova equipe para o próximo campeonato.

Sabe-se que o espanhol é carta fora do baralho na Mercedes, que deve contar com Andrea Kimi Antonelli. Outras duas opções estão sobre a mesa do piloto: Sauber/Audi e Williams.

O jornal alemão Auto Motor und Sport, por meio do jornalista Michael Schmidt, trouxe detalhes do caso de Sainz. O primeiro é que uma decisão do espanhol deve ocorrer ainda esta semana, tudo para dar tempo de anunciar seu novo destino no GP da Espanha, em casa, no fim de semana de 22 de junho.

Além disso, a publicação afirma que a Williams oferece um contrato de quatro anos a Sainz, com opção de saída ao final do segundo ano, em 2026. Este ano, inclusive, será o primeiro com as novas regras de unidade de potência da F1, além de dramáticas mudanças no carro, dando ao piloto uma possibilidade de interromper seu acordo caso a Williams não tenha um carro competitivo.

