Andrea Kimi Antonelli já é uma realidade na Mercedes. O jovem de apenas 17 anos será o substituto do heptacampeão Lewis Hamilton que está de malas prontas para a Ferrari ao fim desta temporada da Fórmula 1.

Para chegar até o nome de Antonelli, o time das Flechas de Prata não precisou de tanto esforço: o italiano faz parte da academia de pilotos da Mercedes e é visto como a nova maior promessa do automobilismo desde Max Verstappen.

E é justamente o trauma com o tricampeão mundial que fez a Mercedes acelerar o passo e 'renegar' nomes como Carlos Sainz, que está sem assento garantido para 2025. Na época em que o holandês estava disponível no mercado, Toto Wolff, chefe do esquadrão de Brackley, tentou levar Max para a sua 'asa', mas por ter Hamilton e Nico Rosberg com contratos longos, não havia espaço para Verstappen e, com isso, ele acabou ganhando uma chance na Toro Rosso e segue por lá - na Red Bull - até hoje.

A ideia de firmar Kimi tão cedo em um assento principal é uma forma de não repetir o mesmo erro. De acordo com o jornal Bild, Antonelli só não pilota pela Mercedes no ano que vem se Max Verstappen desistir de seguir em Milton Keynes e fechar com Wolff - o que, no momento, é praticamente impossível.

Andrea Kimi Antonelli está disputando a atual temporada da Fórmula 2, depois de vencer a Fórmula Regional Europeia (FRECA) e pular a Fórmula 3. O representante da PREMA está em sexto lugar e acumula 48 pontos. Além disso, o jovem já fez dois testes privados com o W12, modelo antigo da Mercedes - e os resultados impressionaram.

P1 de Max QUESTIONADO por "MANIPULAÇÃO" da RBR com Pérez? Lewis SABOTADO? Ocon x Alpine, Horner e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!