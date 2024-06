F1: Alonso critica falta de “heroísmo” para jovens pilotos; entenda

Fernando Alonso sente que o “heroísmo” dos jovens pilotos de hoje desapareceu por causa dos carros mais fáceis de guiar.

Alonso é atualmente o piloto de Fórmula 1 mais experiente, tendo largado 387vezes em mais de 20 anos, e ele aumentará esse recorde até pelo menos 2026, após estender seu contrato com a Aston Martin.

Seu rival, Lewis Hamilton, que já participou de 341 corridas, também será visto em muitas outras corridas, já que se transferirá para a Ferrari no próximo ano. Em entrevista recente ao The Times, Alonso comparou a forma como aborda os finais de semana de corrida com os pilotos mais jovens, que ele acredita não terem o heroísmo da sua geração.

“É mais fácil para a geração atual guiar carros de F1, costumava ser mais heroico. É uma sensação estranha, não triste, mas lembro quando me apresentei e vim para uma corrida, de quanto respeito eu tinha, era um dos heróis guiando esses carros supervelozes. Agora parece ser mais fácil para os competidores que fazem sua estreia entre 16 e 17 anos, não é a coisa heroica que costumava ser.”

O bicampeão mundial acrescentou: “Lembro-me de quando entrei na F1, há 20 anos, nem o meu engenheiro conseguia explicar exatamente tudo sobre o carro. Não havia simuladores, aprendi as pistas no dia anterior, durante uma volta. Agora todos estão muito bem-preparados, fazem 200-300 voltas em uma pista antes de viajar para lá, conhecem cada solavanco, curva etc.”

