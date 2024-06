Oliver Bearman é o grande favorito para assumir uma vaga na Haas na temporada 2025 da Fórmula 1. Com as peças do mercado de pilotos da categoria terminando de ser encaixadas, o jovem de 19 anos se torna um dos grandes focos para o próximo ano.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o contrato já foi assinado e falta apenas o anúncio por parte do time norte-americano. Ainda de acordo com a publicação, o salário do britânico deve girar em torno de 250 e 300 mil libras (algo em torno de R$ 1,7 milhão e R$2,05 milhões). O tempo do vínculo também foi mencionado: um ano inicialmente com direito a prorrogação para mais um, indo até 2026.

Bearman teve contato com o carro da Ferrari no início deste ano quando Carlos Sainz precisou se ausentar do GP da Arábia Saudita devido a uma apendicite. Na estreia, Oliver mostrou seu 'cartão de entrada' se classificando em 11º, a menos de 1s de Charles Leclerc, e terminou o GP em sétimo lugar, conquistando seis pontos.

O curioso é que Bearman aparece na 13ª colocação a frente de pilotos que estão competindo a temporada inteira como Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Logan Sargeant.

