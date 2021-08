O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse que a categoria planeja focar os eventos de corrida sprint em "certos GPs históricos" a partir de 2022. O dirigente deu ainda a primeira indicação oficial de que a terceira prova do formato de 2021 terá lugar em Interlagos.

Embora o Brasil esteja há muito tempo marcado como terceira sede do modelo, a organização se esquivava de confirmar formalmente, pois as dúvidas permanecem durante a segunda metade do calendário, enquanto outros locais também indicavam interesse.

Domenicali também revelou que um novo prêmio especial oferecido pelo patrocinador da F1, Crypto.com, será anunciado no final deste mês: "Em primeiro lugar, quando falamos sobre o formato sprint, a ideia era trazer algo diferente e novo a todos os stakeholders da F1."

“Dissemos que queríamos fazer três testes, um foi em Silverstone, outro será em Monza e o último no final da temporada, no Brasil. Ao final, teremos um plano para ver qual será o próximo passo. O que já posso dizer é que depois da Grã-Bretanha, a resposta que obtivemos por parte dos pilotos, equipes e comunicação social tem sido muito positiva."

“É bom também para o promotor. As pessoas que vieram para a pista na sexta-feira estavam realmente sintonizadas para a primeira qualificação já no dia. Então, o resultado foi dramaticamente positivo. Isso chamou atenção, interesse da TV e também dos parceiros. Graças a isso fechamos, por exemplo, com a Crypto.com. Portanto, já vimos nossa influência financeira ser positiva", acrescentou.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, tour the circuit in the victory lap truck after Sprint Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O CEO também deixou claro que não há planos para introduzir sprints em todos os fins de semana de corrida, já que alguns locais não são considerados adequados: "Teremos um interrogatório completo no final da temporada. Temos um plano para o futuro, estamos desenvolvendo isso e fazendo um ajuste fino após alguns dos comentários que recebemos. O que posso dizer é que não será em todas as corridas."

“Temos ideias para criar um formato especial para certos GPs históricos e prêmios especiais que queremos oferecer, para adicionar à já incrível plataforma da F1. Estamos prontos para preparar, ao final dos três eventos, uma proposta que pode trazer para casa um grande passo e um futuro diferente da F1", acrescentou.

Sobre o novo prêmio apoiado pela Crypto.com, Domenicali despistou e concluiu com: "Será anunciado antes do GP da Bélgica."

