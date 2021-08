O pedido da Aston Martin para que a FIA analise a desclassificação de Sebastian Vettel do GP da Hungria será ouvido pelos comissários na próxima segunda-feira. A Fórmula 1 anunciou que membros da equipe britânica devem comparecer a uma videoconferência às 10h, no horário de Brasília, na próxima segunda-feira (9) para discutir o caso.

A escuderia acredita que descobriu "novas evidências significativas" não disponíveis na época em que o tetracampeão foi excluído dos resultados da corrida em Budapeste. O piloto terminou em segundo, atrás de Esteban Ocon, da Alpine, mas uma inspeção em seu carro descobriu que ele não tinha o mínimo obrigatório de um litro de combustível após a corrida.

A equipe estava convencida de que seus cálculos a partir dos medidores de fluxo de combustível mostravam que havia bastante quantidade a bordo para passar nas verificações, e era apenas uma questão de extraí-lo. A FIA optou por apreender o carro de Vettel e transportá-lo para sua instalação técnica na França para que pudesse ser inspecionado novamente, se necessário.

Os dados da escuderia indicaram que, dada a diferença entre o que foi registrado e a quantia disponível na largada, deveria haver 1,74 litros restantes no tanque. No entanto, apenas 0,3 puderam ser bombeados após o GP, deixando 1,44 não contabilizados.

O chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, disse ao Motorsport.com na noite de domingo que a equipe acredita que a bomba de elevação do carro falhou, o que comprometeu os esforços para tirar combustível.

Além de pressionar pelo direito de revisão com base nas novas evidências que foram descobertas, a equipe também entrou com um recurso separado sobre o assunto.

Acredita-se que o apelo poderia se concentrar em parte no fato de terem permissão para substituir o que pensa ser uma bomba quebrada por uma nova idêntica e assim ter outra tentativa de tirar o combustível do carro.

A audiência na segunda-feira vai primeiro estabelecer se as informações serão aceitas como base para analisar a penalidade mais uma vez. Se os comissários estiverem convencidos de que as evidências são significativas e relevantes, examinarão o caso específico.

