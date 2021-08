F1: Ricciardo elogia Norris e evita comparações com Verstappen

Daniel Ricciardo disse que o companheiro de equipe da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris, mostra traços de velocidade natural bruta semelhantes aos de MaxVerstappen, embora acredite ser muito cedo para fazer comparações diretas.

O australiano disputou com ambos nos mesmos carros, tendo corrido anteriormente na Red Bull ao lado do holandês entre 2016 e 2018.

Embora ele ache que a carreira de Norris está muito no começo para julgar como ele se sairia contra Verstappen, Ricciardo disse à edição italiana do Motorsport.com que há algumas semelhanças óbvias: "Uma personalidade muito diferente. Vejo isso com o Lando este ano. Talvez seja um pouco cedo para compará-lo com o Max, mas ele é ótimo, excelente."

O australiano teve dificuldades para lidar com o carro da McLaren ao qual o companheiro conseguiu se adaptar melhor, mas, segundo ele, momentos anteriores de sua carreira - como a pole position contra o holandês no GP do México de 2018 - garantem que tem tudo para lutar e vencer os melhores.

Refletindo sobre esse famoso momento, que negou a Verstappen a chance de se tornar o mais jovem polesitter da F1, Ricciardo disse que foi um marco importante para sua própria autoconfiança. E foi especialmente doce porque ele sabia que os chefes da Red Bull estavam um pouco irritados por ele impedir o rival de alçar um feito histórico.

"Eu estava ciente de algumas coisas, mas tentei não prestar muita atenção", disse o australiano. "Eu nunca fui a pessoa que gosta de uma mentalidade negativa. Para mim, eu só tinha que me concentrar em pilotar. Com certeza, eu sabia que se Max conseguisse a pole naquele fim de semana, seria o mais jovem de todos os tempos. Então havia um recorde para ele e para a Red Bull."

"E com certeza é bom para a marca, para a publicidade. Isso traz receita. Então, esse lado dos negócios eu entendo, por isso optei por não ficar bravo. Eu estava muito feliz comigo mesmo, porque um ano antes, no México mesmo, acho que Max me superou em quase um segundo. Foi um fim de semana muito estranho."

"Por isso eu estava orgulhoso de eu ainda poderia fazer isso. E obviamente Verstappen estava pilotando muito, muito bem. Isso apenas confirmou a crença que eu tinha em mim mesmo", concluiu.

